ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, blockchain ve kripto paralara ilişkin sessizliğini bozarak destekleyici açıklamalar yapmaya başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris son konuşmasında blockchain teknolojisini desteklediğini duyurdu. 2024 yılı ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olarak yarışan Harris, seçimleri kazanması halinde dağıtık defter teknolojisi gibi alanlara yeniden odaklanacağını söyledi.

Kamala Harris, konuşmasında “Ülkemizi yapay zeka, kuantum bilişim, blockchain ve diğer gelişen teknolojilerde küresel liderliğe yeniden yönlendireceğim” dedi. Biden hükümetinin, son üç yılda ABD’deki kripto para sektörüne karşı aldığı sert önlemler sonrasında Harris’in yaptığı bu açıklama bir “U dönüşü” olarak değerlendiriliyor.

The Blockchain and AI President Moments ago at the Economic Club of Pittsburgh, PA, Kamala Harris committed to working to help the US dominate in Blockchain, AI and Quantum computing. Specifically she said, "I will recommit the nation to global leadership in the sectors that… pic.twitter.com/CVTuo0yaYY — Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 25, 2024

Kamala Harris Kripto Sektörüne Destek Verecek mi?

Harris seçim kampanyası boyunca kripto paralar konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak 22 Eylül’de New York’taki bir etkinlikte konuşan ABD’nin rekabetçi gücünü arttırmak amacıyla kripto para ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere odaklanacaklarını söyledi.

Harris ayrıca kısa bir süre önce yayınladığı 80 sayfalık ekonomik planınında dijital varlıklara kısaca değindi.

Risk sermayedarı Adam Cochran, Kamala Harris’in son açıklamalarını olumlu bir ilerleme olarak değerlendirdi. Ancak Cochran, Kamala Harris’in bu aşamadan sonra kripto paralara destek vererek oy oranını pek fazla arttıramayacağını düşünüyor.

Coinbase tarafından 2013 yılında kurulan Stand With Crypto Alliance adlı siyasi eylem komitesi, ABD’li siyasetçilerin kripto paralara yönelik tutumunu inceliyor. Komite, Kamala Harris’in kripto paralar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtirken Donald Trump’ı ise kriptoya güçlü destek veren bir lider şeklinde tanımlıyor.

ABD Başkanlık Seçimlerinde Son Durum Ne?

FiveThirtyEight verilerine göre, Kamala Harris ulusal anketlerde %48,4 ile rakibi Donald Trump’ın önünde yer alıyor. Donald Trump ise %45,8 ile rakibini takip ediyor. Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket Harris’i %50 ile önde gösterse de, Trump’ın kritik öneme sahip Pennsylvania eyaletinde üstünlük sağladığını tahmin ediyor.