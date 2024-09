ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, blockchain ve kripto paralara ilişkin sessizliğini bozarak destekleyici açıklamalar yapmaya başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris son konuşmasında blockchain teknolojisini desteklediğini duyurdu. 2024 yılı ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olarak yarışan Harris, seçimleri kazanması halinde dağıtık defter teknolojisi gibi alanlara yeniden odaklanacağını söyledi.

Kamala Harris, konuşmasında “Ülkemizi yapay zeka, kuantum bilişim, blockchain ve diğer gelişen teknolojilerde küresel liderliğe yeniden yönlendireceğim” dedi. Biden hükümetinin, son üç yılda ABD’deki kripto para sektörüne karşı aldığı sert önlemler sonrasında Harris’in yaptığı bu açıklama bir “U dönüşü” olarak değerlendiriliyor.

The Blockchain and AI President

Moments ago at the Economic Club of Pittsburgh, PA, Kamala Harris committed to working to help the US dominate in Blockchain, AI and Quantum computing.

Specifically she said, "I will recommit the nation to global leadership in the sectors that… pic.twitter.com/CVTuo0yaYY

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 25, 2024