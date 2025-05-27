Kripto piyasasında yaşanan son toparlanmayla birlikte PEPE yeniden sahneye çıktı.

Son günlerde neredeyse mavi çip token’lar gibi hareket eden PEPE, riskli işlemleriyle tanınan James Wynn’in 10 kat kaldıraçla uzun pozisyon açmasıyla daha da dikkat çekti.

Bir dönem en popüler memecoin’lerden biri olan PEPE, son haftada ciddi bir ivme kazandı ve 0,000014 dolara kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Özellikle son 24 saatte sert dalgalanmalar yaşayan PEPE, haftalık bazda yüzde 9’dan fazla değer kazandı ve daha büyük bir ralli sinyali verdi.

Short Squeeze ile Gelen Yükseliş Riski Artırıyor

PEPE’de Binance başta olmak üzere yüksek kaldıraçlı short pozisyonların birikmesi, fiyatı yukarı çekti. Tüm PEPE işlemlerinin yüzde 23’ünden fazlası Binance’te gerçekleşiyor ve 0,000016 dolar seviyesine kadar short likidasyon bölgeleri oluştu.

Ok so left a milly in my perps account. Put it all on $pepe 10x leverage. Up $200k in just a few hours. But man, the itch to open up a billion dollar long and go full degen gambler is calling hahaha… I will not do it. Gotta get back to my people in the trenches. It’s where I… pic.twitter.com/hg35LxiAZT — James Wynn 🐳 (@JamesWynnReal) May 26, 2025

Memecoin’lerde sıkça görülen short squeeze etkisi, PEPE’de de alım baskısını artırdı. İşlem hacmi yüzde 42 yükselirken, açık pozisyon büyüklüğü yüzde 15 artarak 610 milyon dolara ulaştı. Aynı zamanda Bitcoin’in 109.000 doların üzerine çıkmasıyla, genel olarak meme token piyasası da yeniden yeşile döndü.

James Wynn’den Riskli PEPE Hamlesi

Bitcoin’de daha önce 1 milyar dolarlık uzun pozisyonuyla dikkat çeken James Wynn, Hyperliquid hesabında kalan bakiyesini PEPE’ye yatıracağını duyurdu. BTC pozisyonundan 25,2 milyon dolar kâr elde eden Wynn, bu kazancının bir kısmını PEPE rallisini desteklemek için kullandı.

İlk açıklamasının ardından, PEPE’ye olan güvenini yineleyen Wynn, bununla birlikte yatırımın yüksek risk barındırdığını da belirtti. Bu hamle, toplulukta benzer işlemlerin çoğalmasına neden oldu ve PEPE’deki volatiliteyi daha da artırdı.

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Wynn’in pozisyonu, 26 Mayıs’taki yükseliş sırasında 386 bin dolarlık gerçekleşmemiş kâr gösterdi. Ancak PEPE hâlâ son derece riskli bir varlık olarak görülüyor ve pozisyonun getirisi hızla değişebilir.

Öte yandan bu, Wynn’in PEPE’ye ilk girişimi değil. Mart sonunda da 10 kat kaldıraçlı başka bir pozisyon açmış, 3,36 milyon dolarlık zararı taşıyabilmek için ek teminat yatırıp pozisyonun bir kısmını kapatmıştı.