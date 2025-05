Kripto piyasasında yaşanan son toparlanmayla birlikte PEPE yeniden sahneye çıktı.

Son günlerde neredeyse mavi çip token’lar gibi hareket eden PEPE, riskli işlemleriyle tanınan James Wynn’in 10 kat kaldıraçla uzun pozisyon açmasıyla daha da dikkat çekti.

Bir dönem en popüler memecoin’lerden biri olan PEPE, son haftada ciddi bir ivme kazandı ve 0,000014 dolara kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Özellikle son 24 saatte sert dalgalanmalar yaşayan PEPE, haftalık bazda yüzde 9’dan fazla değer kazandı ve daha büyük bir ralli sinyali verdi.

PEPE’de Binance başta olmak üzere yüksek kaldıraçlı short pozisyonların birikmesi, fiyatı yukarı çekti. Tüm PEPE işlemlerinin yüzde 23’ünden fazlası Binance’te gerçekleşiyor ve 0,000016 dolar seviyesine kadar short likidasyon bölgeleri oluştu.

Ok so left a milly in my perps account. Put it all on $pepe 10x leverage.

Up $200k in just a few hours. But man, the itch to open up a billion dollar long and go full degen gambler is calling hahaha…

I will not do it. Gotta get back to my people in the trenches. It’s where I… pic.twitter.com/hg35LxiAZT

— James Wynn 🐳 (@JamesWynnReal) May 26, 2025