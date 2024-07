Türkiye’de kripto paraların benimsenme oranı ciddi seviyelere ulaştı. Anket sonuçları Türkiye’de nüfusun yarısından fazlasının kripto paralara yatırım yaptığını gösteriyor.

Elbette bu durum, kripto para piyasasında en çok kullanılan dördüncü fiat para biriminin Türk Lirası (TRY) olmasından da anlaşılıyor. Türk yatırımcıların kripto paralara gösterdiği ilgi, bazı makroekonomik faktör etrafında şekilleniyor. Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği kategoriler arasında stabilcoin’ler ve memecoin’ler öne çıkıyor.

Türk Yatırımcılar Stabilcoin’lere ve Memecoin’lere Hükmediyor

Kripto para odaklı araştırma şirketi Kaiko’nun raporuna göre artan enflasyonla birlikte Türkiye’de stabilcoin kullanımı önemli ölçüde arttı. Kaiko’nun araştırmasına göre Binance’teki en yüksek hacimli işlem çiftinin 22 milyar dolarla USDT/TRY paritesi olduğu göze çarpıyor. Bu, 4 milyar dolarla en yüksek hacimli ikinci parite olan PEPE/USDT’den yaklaşık 5 kat daha fazla.

Türk yatırımcıların stabilcoin’lere gösterdiği ilgi, Türkiye merkezli önde gelen kripto para borsası BtcTurk’teki BTC/USDT paritesinden de anlaşılıyor.

Kaiko, Türkiye’nin yıllardır çift haneli enflasyon oranlarıyla ve devalüasyonla mücadele ettiğini ve son 5 yılda enflasyon oranının %40’ı aştığını bildiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2023 yılının Haziran ayına kadar alışılmışın dışında bir para politikası güttüğünü belirten Kaiko, bu durumun 2020 yılı sonlarından 2023 yılı sonlarına kadar Türk Lirası’nın yaklaşık %300 değer kaybetmesiyle sonuçlandığına dikkat çekiyor.

Binance’in Türkiye’deki Operasyonları Büyümeye Devam Ediyor

Kaiko’ya göre Binance, Türkiye’de en büyük iki kripto para borsası arasında yer alarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Binance yüksek likidite ve düşük işlem ücretleri sunması nedeniyle Türk yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Borsanın 2022 yılının Temmuz ayı ile 2023 yılının Mart ayları arasında uyguladığı sıfır işlem ücreti politikası Türkiye’de de büyük ilgi gördü.

CryptoPotato olarak daha önce birçok kez Binance’in global platformunda TRY paritesinde listelemeler yaptığını bildirdik. Bu listelemeler de Binance’in Türkiye’deki lider konumunu sürdürmesini destekledi. Öyle ki borsa 2024 yılında 61 yeni TRY paritesi listeledi ve toplamda TRY paritelerinin sayısını 200’ün üzerine çıkardı.

Gate.io, KuCoin ve OKX gibi Türkiye’de faaliyet gösteren diğer borsaların pazar payları ise %1’in altında.

Kaiko Raporunda Öne Çıkan Diğer Detaylar

Türk Lirası (TRY) Ticaret Hacmi: TRY ticaret hacmi, dört yıl önce birkaç milyon dolardan 10 milyar doların üzerine çıktı. 2024’te aylık hacim 10 milyar doların üzerinde sekiz ay boyunca kaldı. 2024’te Toplam TRY Hacmi: 2024’te toplam TRY hacmi yaklaşık 95 milyar dolardı, bu da 2023 yılına yakın bir seviyeye işaret ediyor. TRY’nin Piyasa Sıralaması: 2022’den bu yana TRY, ABD Doları, Kore Wonu ve Euro’nun ardından ticaret hacminde dördüncü sırada yer aldı. TRY ve Euro Arasındaki Rekabet: TRY, Euro’ya karşı piyasa payını %10’dan %40-50’ye yükseltti. 2024’ün başlarında toplam hacimde Euro’yu ilk kez geçti. Düzenleyici Ortam ve TRY Kullanımı: Küresel düzenleyici ortam nedeniyle Binance’in EUR ödeme desteğini sonlandırması sonucu TRY kullanımı arttı. Türkiye’deki Enflasyon ve Devalüasyon: Türkiye’nin çift haneli enflasyon ve para birimi devalüasyonu ile mücadelesi, TRY kullanımını ve kriptoya olan ilgiyi artırdı. BTC ve TRY Çifti: BTC’nin değer kazanması ve TRY’nin değer kaybı, BTC-TRY çiftinin 2021’den bu yana %800’den fazla artmasına neden oldu. Binance’in Türkiye’deki Liderliği: Binance, derin likidite ve düşük ücretler sunarak Türkiye’deki en büyük ticaret platformlarından biri oldu. 2024’te 61 yeni TRY ticaret çifti ekledi. Stablecoin ve Meme Coin Kullanımı: Enflasyonist ortam, stabilcoin kullanımını artırdı. 2024’te USDT-TRY, Binance’de en büyük ticaret çifti oldu. Memecoin’ler de BTC’yi işlem hacminde geçti. Yeni Türk Kripto Düzenlemeleri: 2 Temmuz’da Türk parlamentosu, AML önlemleri ile ilgili “gri listeden” çıkmayı hedefleyen yeni bir düzenlemeyi onayladı. Bu düzenleme, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için lisanslama, uyum ve işlem gereksinimleri getiriyor.