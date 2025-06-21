Kaia, 20 Haziran Cuma günü yükselişini sürdürerek 26 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Token, yılın en düşük noktasına göre yüzde 123 değer kazandı.

Fiyat 0,20 doları görerek yüzde 18’lik günlük artış kaydederken, piyasa değeri 1,2 milyar doları aştı. İşlem hacmi yüzde 40 yükselerek 136 milyon dolara çıktı. Vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarı ise 63 milyon dolarla rekor kırdı.

The race is back and this time, it’s bolder. 🔥

Phase 2 of the $100K Kaia x @KaitoAI Yapper campaign is now live. 💰 This round’s prize pool: $38.2K, combining Phase 1’s unclaimed rewards with a fresh $30K injection. Missed your shot last time? Now’s the time. 🧵👇 pic.twitter.com/UPG7UCzyyC — Kaia (@KaiaChain) June 20, 2025

Tether Entegrasyonu ve Yeni Ödül Programı Etkisi

Yükselişin arkasında, Kaia blokzincirine Tether entegrasyonu yer alıyor. Geliştirici ekip ayrıca Güney Kore won’una sabitlenecek bir stablecoin’i de destekleyeceklerini açıkladı.

20 Haziran’da başlatılan 100 bin dolarlık “Kaia ve Kaito Yapper Rewards” programının ikinci aşaması da ralliye ivme kazandırdı. Kullanıcıları sosyal medyada içerik üretmeye teşvik eden program, ilk fazın aksine sadece en iyi 100 katılımcıyı değil, daha geniş bir kullanıcı kitlesini ödüllendirecek.

Kaia’nın Japonya Blokzincir Derneği’ne katılması da pozitif algıyı destekledi. Geliştiriciler, Japonya pazarına yönelik bu adımın Line uygulaması üzerinden yürütülecek mini uygulamalarla büyümeyi hedeflediğini belirtti.

Ağ Verileri Güçlü

Üçüncü taraf analizlere göre Kaia’nın toplam kilitli varlık miktarı (TVL), son 30 gün içinde yüzde 47 artışla 121 milyon dolara çıktı. Ağ üzerindeki stablecoin arzı ise 41 milyon doları geçerek Cardano’nun seviyesini yakaladı.

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Teknik Görünüm: Yeni Zirveler Masada mı?

Mart ayında 0,0950 dolara kadar gerileyen Kaia fiyatı bir süre yatay seyir izledikten sonra yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdi. Bu hareket, Wyckoff Teorisi’ne göre birikim sürecinden çıkış olarak değerlendiriliyor.

12 Haziran’da 0,1795 dolarlık direnç kırıldı, ardından fiyat 0,1725 dolarlık Fibonacci düzeltme seviyesi ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıktı.

Mevcut yükseliş trendi devam ederse, hedef seviye 0,2587 dolar olabilir. Ancak 0,15 dolar altına yaşanacak geri çekilme, bu görünümü geçersiz kılabilir.