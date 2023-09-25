Borsa, toplam varlıkların çok küçük bir kısmının çalındığını, ve çalınan varlıkların yol açtığı kayıpların telafi edildiğini açıkladı.

Şeyseller merkezli kripto para borsası HTX (eski adıyla Huobi) hacker’ların saldırısına uğradı. Zincir üstü veriler, hacker’ların borsadan 7,98 milyon dolar değerinde ETH çaldığını gösteriyor.

HTX borsası hızlı bir şekilde aksiyon alarak saldırının arkasındaki kişiyi tespit etti. HTX borsası, zanlıyı, çaldığı fonları iade etmemesi durumunda yasal işlem başlatmakla tehdit ediyor.

Blockchain güvenlik şirketi Peckshield, Pazar günü Türkiye saatiyle 13.00’da Huobi borsasının cüzdanlarından 4.999 ETH (7.866.926,30 dolar) değerinde varlık çekildi.

Tron’un kurucusu ve Huobi danışmanı Justin Sun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu transferin hacker’lar tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı. Justin Sun, söz konusu hack vakasına karışan cüzdan adreslerini paylaştı.

Borsanın, saldırı nedeniyle gerçekleşen tüm kayıpları telafi ettiğini bildiren Justin Sun, borsanın hack’lenmesine yol açan sorunların giderildiğini ifade etti. Justin Sun, HTX borsasının müşterilerine ait yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık tuttuğunu, çalınan fonların borsanın yalnızca iki haftalık gelirine eşit olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte HTX borsası, hacker’ın çaldığı fonları geri iade etmesi için cüzdan adresi paylaştı ve bunun için hacker’a bir hafta süre verdi. HTX konuyla ilgili olarak yayınladı blockchain mesajında şu ifadelere yer verdi:

Size %5 beyaz şapka bonusu teklif ediyoruz. Fonları bir hafta içerisinde iade etmezseniz, kolluk kuvvetlerini devreye sokacağız.