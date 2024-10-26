TRON’un kurucusu Justin Sun, TRON ağındaki memecoin projelerinde güçlü bir büyüme beklediğini açıkladı.

Justin Sun bu beklentisini Tron ağındaki memecoin projelerinin geliştirme faaliyetlerinin ve topluluk katılımının yüksek olmasına dayandırıyor. Justin Sun ayrıca TRX fiyatının yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirlemesiyle piyasada kaçırma korkusu (FOMO) oluşacağını ve memecoin’lere yönelik ilginin daha da artacağını öngörüyor.

TRON’un kurucusu Justin Sun, kısa süre önce başlatılan SunPump platformuyla, TRON ağındaki memecoin ekosistemini desteklemeyi planladıklarını açıkladı. SunPump’ın başlatılmasıyla Tron’un ağ aktivitesi de önemli ölçüde artmaya başladı.

TRX’in Deflasyonist Yakma Stratejisi Büyümeyi Destekliyor

Tron ağının yerel para birimi TRX’in piyasa değeri yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar dolardan 13,5 milyar dolara yükseldi. Böylelikle TRX üst üste yedi çeyrek boyunca büyüme kaydetti. CoinGecko verilerine göre TRX, piyasa değeri sıralamasında en büyük ilk 10 kripto para arasında yer alıyor ve XRP ile DOGE gibi popüler projelerle rekabet ediyor.

Blockchain analiz şirketi Messari, TRX’in sürekli kullanıcı faaliyeti ve TRON tabanlı varlıklara olan ilgi sayesinde büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. Tron ağında tek bir günde gerçekleşen en büyük token yakma işlemi, Ağustos ayında 42 milyon dolar değerinde 270 milyon TRX’in yakılmasıyla gerçekleşti. Tron’un token yakma stratejisi, TRX’in dolaşımdaki arzını azaltarak deflasyonist bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. TRON, dolaşımdaki TRX arzını 100 milyar TRX’e düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SunPump Lansmanı Memecoin Ekosistemini Canlandırdı

Tron ayrıca staking aracılığıyla TRX’in deflasyonist token ekonomisini destekliyor. Tron ağında staking getirilerinin çeyrek bazında %13 artması, daha yüksek getiriler arayan yeni katılımcıları TRON ekosistemine çekti. Artan deflasyon oranı ve cazip staking getirileri, TRON’un uzun vadeli ağ katılımını ve token stabilitesini destekliyor.

Memecoin başlatma platformu SunPump lansmanı ve TRON topluluğunun genişlemesine ve ağdaki memecoin ekosistemine fayda sağlıyor.

TRX Fiyat Stabilitesi Yatırımcı Güvenini Artırıyor

Justin Sun’ın bu açıklaması sonrasında TRX fiyatı 0,165 dolar seviyesinde işlem görüyor. TRX son bir haftalık zaman diliminde %4,3 ve son bir aylık zaman diliminde %8,3 oranında değer kazandı. TRX’in son bir yılda kaydettiği yükseliş ise %77 seviyesinde.

Tron ve Justin Sun’ın token yakma ve memecoin alanındaki çabaları, TRX’in kullanabilirliğini, sürdürülebilir büyüme hedeflerini, defasyonist yapısını güçlendirirken uzun vadeli yatırımcı ilgisini destekliyor.