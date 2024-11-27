Tron’un kurucusu Justin Sun, son hamlesiyle yeniden gündem oldu. Sun, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın kripto para projesi World Liberty Financial’a 30 milyon dolarlık yatırım yaptı. Justin Sun böylelikle projenin en büyük yatırımcısı oldu.

Justin Sun 26 Kasım’da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 30 milyon dolarlık token alımı gerçekleştirdiğini duyurdu:

“World Liberty Financial’e @worldlibertyfi en büyük yatırımcı olarak 30 milyon dolar yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. ABD, blockchain’in merkezi haline geliyor ve bu konuda Bitcoin, @realDonaldTrump’a çok şey borçlu! TRON, Amerika’yı yeniden büyük yapmak ve inovasyona liderlik etmek için burada. Haydi!”

Justin Sun’ın bu hamlesi, geçtiğimiz günlerde Maurizio Cattelan’ın “Comedian” adlı eseri için Sotheby’s müzayedesinde 6,2 milyon dolar ödediğini açıklamasının hemen ardından geldi. World Liberty Financial ekibi Justin Sun’ın 30 milyon dolarlık yatırım hamlesinin ardından şu açıklamayı yayınladı:

“@justinsuntron ve @trondao’nun desteğini almaktan onur duyuyoruz! Birlikte inovasyonu teşvik ediyor, daha güçlü bir blockchain geleceği için ortak bir vizyon oluşturuyor ve ekosistemin büyümesine katkı sağlıyoruz. Heyecan verici zamanlar bizi bekliyor!”

Projenin Hedefleri ve Yapısı

Donald Trump, World Liberty Financial projesini Eylül ayında duyurdu. Finansal hizmetleri aracısız bir şekilde erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen proje, başlangıçta 300 milyon dolar fon toplamayı ve 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı amaçlıyor. World Liberty Financial ağırlıklı olarak offshore pazarlara odaklanıyor.

ABD düzenleyici kurumlarına sunulan belgelerde, ABD’de yalnızca 30 milyon dolarlık token satılacağı ve bu miktara ulaşıldığında satışların durdurulacağı belirtiliyor. World Liberty Financial küresel pazarda ise 288,5 milyon dolarlık token satışı yapacak.

Projenin web sitesinde Trump’ın desteğine rağmen, Trump veya ailesinin projede herhangi bir yönetim, sahiplik ya da operasyonel rolü olmadığı vurgulanıyor. Ancak Trump’a bağlı DT Marks DEFI LLC adlı bir kuruluş, yapılan anlaşma gereği yaklaşık 22,5 milyar token ve protokol gelirlerinin %75’ini alacak. Resmi web sitesinde projenin tamamen bağımsız olduğu ve herhangi bir siyasi kampanyayla bağlantılı olmadığı belirtiliyor.