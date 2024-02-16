Justin Sun, Tron’un Bitcoin katman-2 ölçeklendirme çözümü geliştireceğini açıkladı. Söz konusu katman-2 çözümü Bitcoin ağının hızını ve ölçeklenebilirliğini arttıracak ve blockchain’ler arası çalabilirlik özelliğine sahip olacak.

Tron’un kurucusu Justin Sun, katman-2 çözümününün yol haritasını açıkladı.

Üç Aşamalı Yaklaşım

Justin Sun tarafından 15 Şubat tarihinde yapılan açıklamada Tron’un Bitcoin katman-2 ölçeklendirme çözümünün üç aşamalı yol haritası duyuruldu. Sun açıklamasında Tron’un blockchain ağlarının birlikte çalışabilirlik ve fayda özelliklerini arttırma hedefine dikkat çekti. Sun ayrıca Tron’un sektörün geleceği için yeni standartları belirlediğini ifade etti.

#TRON Announces Its Bitcoin Layer 2 Solution and Road Map Today is a significant day for #TRON. Let's make #Bitcoin fun again! As the protocol behind the world's largest stablecoin market, boasting $55 billion, and the decentralized finance Total Value Locked (TVL) of $22… — H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) February 15, 2024

Justin Sun’a göre Tron ile Bitcoin arasındaki entegrasyon, Tron’daki 55 milyar dolarlık stabilcoin piyasasına erişin kapılarını aralayacak ve Bitcoin’in finansal canlılık enjekte edecek.

İlk aşamada Tron farklı blockchain ağlarında kesintisiz etkileşimi sağlamak için çapraz zincir teknolojini Bitcoin’e entegre edecek. Bu token’ler arasında Tron ağında piyasaya sürülen TRX, SUN, JST, BTT, WIN, NFT ve iki büyük stabilcoin USDT ve USDC yer alıyor.

İkinci aşamada ise Bitcoin ağındaki diğer katman-2 çözümleriyle ortaklıklar kurulması planlanıyor. Justin Sun’a göre bu ortaklıklar Bitcoin’in katman-2 ekosisteminin büyümesini arttıracak.

3 aşamalı yol haritasının son ayağında ise TRON, BTTC ve BTC’ye entegre edilecek bir katman-2 çözümü oluşturulacak.

Tron’un katman-2 ölçeklendirme çözümü Proof-of-Stake’in (PoS) düşük maliyetli ve yüksek hızlı işlemlerini, Proof-of-Work (PoW) ve harcanmamış işlem çıktısı (UXTO) modellerinin yüksek güvenliğiyle birleştirecek. Böylelikle Tron’un katman-2 çözümü, Bitcoin ağının ölçeklenebilirliğini arttırırken güvenlik özelliklerinden ödün vermeden çalışmasını sağlayacak.

BRC-20 Token’leri için Cüzdan ve Araçlar Geliştirilecek

TRON DAO şu anda BRC-20 token’lerini destekleyen bir cüzdan ve araç takımının geliştirilmesi için Ordinals ve Bitcoin Layer 2 çözümleri üzerinde çalışmaya başladı.

Kısaca özetlemek gerekirse BRC-20 standartını da içerisinde barındıran Ordinals, Bitcoin ağına DeFi ve NFT özellikleri kazandırıyor. Şimdiye kadar hem ciddi eleştiriler hem de ciddi övgüler alan Ordinals, Bitcoin’deki ağ aktivitesini önemli ölçüde arttırdı.

Bitcoin ağının trafiğini arttırarak işlem ücretlerinin yükselmesine ve ağ tıkanıklığına yol açan Ordinals, bazıları tarafından bir dolandırıcılık olarak tanımlanıyor.