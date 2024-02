Justin Sun, Tron’un Bitcoin katman-2 ölçeklendirme çözümü geliştireceğini açıkladı. Söz konusu katman-2 çözümü Bitcoin ağının hızını ve ölçeklenebilirliğini arttıracak ve blockchain’ler arası çalabilirlik özelliğine sahip olacak.

Tron’un kurucusu Justin Sun, katman-2 çözümününün yol haritasını açıkladı.

Justin Sun tarafından 15 Şubat tarihinde yapılan açıklamada Tron’un Bitcoin katman-2 ölçeklendirme çözümünün üç aşamalı yol haritası duyuruldu. Sun açıklamasında Tron’un blockchain ağlarının birlikte çalışabilirlik ve fayda özelliklerini arttırma hedefine dikkat çekti. Sun ayrıca Tron’un sektörün geleceği için yeni standartları belirlediğini ifade etti.

#TRON Announces Its Bitcoin Layer 2 Solution and Road Map

Today is a significant day for #TRON.

Let's make #Bitcoin fun again!

As the protocol behind the world's largest stablecoin market, boasting $55 billion, and the decentralized finance Total Value Locked (TVL) of $22…

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) February 15, 2024