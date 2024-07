Bitcoin, 4 Temmuz’da birkaç aydır ilk kez 60 bin doların altına geriledi. Kripto paranın düşüş trendi, satış baskısı uygulayan çeşitli faktörler nedeniyle daha da derinleşiyor.

Bu faktörlerden biri de Almanya. Bir süredir el koyduğu BTC’leri elden çıkaran Alman hükümeti, satışlarına bugün de devam etti.

Almanya’nın sattığı Bitcoin’lere alıcı çıktı. Justin Sun, satılan Bitcoin’leri almayı teklif etti.

Almanya, yıl başında kapatılan korsan bir film sitesinden ele geçirdiği Bitcoin’leri satmaya devam ediyor.

Arkham Intelligence’ın Alman hükümetine ait olduğunu tespit ettiği kripto cüzdanı, 4 Temmuz’da yaklaşık 1.300 BTC’yi daha Coinbase, Kraken ve Bitstamp gibi merkezi kripto para borsalarına (CEX) gönderdi.

CEX’lere özellikle devlet ve balina gibi büyük aktörler tarafından genellikle satış amacıyla kripto gönderildiğinden dolayı, Almanya’nın transferleri de satış baskısının artması şeklinde yorumlanıyor. Gönderilen BTC’lerin değeri güncel kur ile 75 milyon dolar ediyor.

Son transfer ile Almanya’nın elden çıkardığı Bitcoin miktarı 10 bin BTC’ye yaklaştı. Alman hükümeti şimdiye kadar 575 milyon dolarlık Bitcoin sattı.

Almanya’ya ait kripto cüzdanında hala 40.359 BTC bulunuyor. Satışlar mevcut hızıyla devam ederse, cüzdanın yaklaşık bir ay içinde boşalacağı tahmin ediliyor.

Tron Kurucusu Justin Sun ise bu kripto paraların tümüne talip. Sun, 4 Temmuz’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde şöyle belirtti:

I am willing to negotiate with the German government to purchase all BTC off-market in order to minimize the impact on the market.

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) July 4, 2024