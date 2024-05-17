Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, dünyanın en zengin isimlerinden biri. Servetini çeşitli şekillerde değerlendiren Bieber geride bıraktığımız yıllarda kripto para sektörüne giriş yaptı. Justin Bieber yıllar içerisinde kripto para yatırımlarından ciddi şekilde zarar etti.

Gelin Kanadalı şarkıcının kripto para serüvenine gelin yakından bakalım…

Justin Bieber’ın NFT Yatırımları ve ApeCoin Hikayesi

Bieber, 2021 yılında NFT çılgınlığı zirvedeyken bu alana girdi ve çeşitli NFT’ler satın aldı. Bieber, 2022 yılının başlarında Bored Ape #3001’i 500 ETH (yaklaşık 1,3 milyon dolar) karşılığında satın aldı. Ünlü isim, Bieber Mutant Ape #922 için de 28.8 ETH (yaklaşık 70.000 dolar) ödedi.

Bu yatırımları nedeniyle Justin Bieber, Bored Ape Yacht Club’ın token’i ApeCoin (APE) airdrop’u almaya hak kazandı. APE, ApeCoin DAO’nun yönetişim token’ı olarak kullanılıyor.

2022 yılının Mart ayında gerçekleştirilen airdrop’ta APE arzının %15’lik bölümü, Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT sahiplerine dağıtıldı. BAYC NFT’sine sahip olanlar 10.000 APE airdrop’u alırken MAYC sahipleri ise 2.000 APE token airdrop’u aldı.

O dönemde APE airdrop’u çok ses getirdi ve Bored Ape Yacht Club (BAYC) ekosisteminde yer alanların ciddi kazançlar sağlamasına yol açtı. Airdrop’tan yaklaşık bir ay sonra APE fiyatı 27,60 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sonuç olarak BAYC sahiplerinin aldığı airdrop yaklaşık 276.000 dolara, MAYC sahiplerinin aldığı airdrop ise yaklaşık 55.200 dolara yükseldi. Justin Bieber hem Bored Ape Yacht Club (BAYC) hem de Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT’sine sahip olduğundan dolayı tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken toplamda 331.000 dolarlık APE’ye sahipti.

Justin Bieber’ın Ne Kadar Zarar Etti?

Her ne kadar söz konusu airdrop, Bieber’ın BAYC ve MAYC NFT’lerini satın almak için harcadığı 1,4 milyon dolara kıyasla çok daha düşük bir değerde olsa da kayda değer bir getiriye işaret ediyor.

Kripto para topluluğu bu nedenle Bieber’ın 331.000 dolara kadar yükselmişken APE pozisyonlarını satmadığından dolayı pişmanlık duyduğunu düşünüyor. Zira 27,60 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra APE fiyatı resmen çakıldı.

ApeCoin (APE) son bir yıldır 1 dolar ile 2 dolar aralığında işlem görüyor. Sonuç olarak Justin Bieber’ın portföyündeki APE’lerin değeri %96’lık düşüşle yaklaşık 14.000 dolara geriledi.

Justin Bieber satın aldığı BAYC ve MAYC NFT’lerinden de yaklaşık %97 oranında zarar etti.