Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Jupiter nedir? JUP ne işe yarar? Ekosistemde en son neler yaşandı?

Tüm soruların cevabı yazımızda.

Jupiter Nedir?

Jupiter bir merkeziyetsiz borsa (DEX) kaynağıdır. Solana blockchain’inde 2021 yılında başlatılmıştır.

Solana tabanlı birçok merkeziyetsiz borsaya bağlanan Jupiter, bu borsalardan varlık fiyatı, paritelerin likidite koşulları ve likidite sağlayıcılarını istediği ücretleri gibi verileri topluyor.

Jupiter, swap hizmetiyle Solana üzerinde farklı DEX’lerde listelenen kripto paralar ile tek bir arayüzde işlem yapma imkanı sunuyor. Böylece kullanıcılar en ucuz teklifi bulurken, Solana’nın likiditesi de bu altyapı ile güçleniyor.

Borsada ayrıca işlem yaparken limit emri verilebiliyor. Limit emri verildiğinde protokol bu emri saklıyor, belirlenen fiyata ulaşıldığında limit emrini gerçekleştiriliyor. Piyasa yeterli likidite bulunmaması halinde, işlem parça parça da tamamlanabiliyor. Borsada bunu yanı sıra vadeli işlemler de yapılabiliyor.

Jupiter’da dolar maliyeti ortalaması yatırım stratejisini uygulamayı mümkün kılan bir sekme de bulunuyor. Dolar maliyeti ortalaması, bir varlığı fiyattan bağımsız olarak belirli aralıklar ile sürekli satın almayı ifade ediyor.

Söz konusu sekmede, belirlenen zaman zarfında (saniye, dakika, saat, gün, hafta veya ay) istenilen miktarda kripto varlık alımı otomatik hale getirilebiliyor.

Jupiter, farklı blockchain ağları arasında köprü hizmeti de sunuyor. DEX’te Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Tron, Polygon, Optimism, Arbitrum One ve Base gibi çok sayıda blockchain ağı arasında kripto varlık taşınabiliyor.

Jupiter’ın doğrudan kullanımın yanı sıra, swap yönetiminde yardım almak isteyenlerce üçüncü parti sağlayıcı olarak kullanımı da mümkün.

DEX sağlayıcısı, kendi iddiasına göre Şubat 2024 itibarıyla her gün ortalama 100 binin üzerinde cüzdan adresinden yapılan 350 milyon dolar değerinde işlemi gerçekleştiriyor.

JUP Nedir?

JUP, Jupiter’ın yönetişim token’ıdır. Jupiter ekosisteminde Jupiter DAO’da değişiklik tekliflerini oylamak, işlem ücretlerini ödemek ve likidite madenciliği için kullanılır.

Toplam arzı 10 milyar ile sınırlandırılan JUP’ların mevcut durumda yalnızca 1,35 milyarı dolaşımda. Coin’lerin yarısı proje ekibinde kalırken, kalan yarısı da zamanla topluluk ile buluşturulacak.

Jupiter ile birebir aynı ad ve kısaltmayı kullanan bir başka coin daha bulunuyor. Ethereum tabanlı bu coin, Kasım 2023’te kullanım dışı bırakıldı. Kripto kullanıcıları iki kripto parayı karıştırmamaya özen göstermeli.

JUP Airdrop ve Son Gelişmeler

JUP Coin, Ocak 2024’ün sonlarında airdrop yoluyla piyasaya sürüldü. Airdrop’a katılmaya hak kazananlar, 2 Kasım’da alınan ekran görüntüsü ile belirlendi. Bu tarihten önce protokol ile etkileşime geçmiş olanlar, JUP token airdrop’uyla ödüllendirildi.

31 Ocak’ta başlayan airdrop kapsamında ilk aşamada 1 milyar JUP dağıtıldı. Bunların yüzde 20 kadarı hak kazanan tüm cüzdanlar arasında eşit olarak dağıtıldı. Yüzde 10’u topluluk üyeleri ve geliştiricilere rezerve edilirken, kalan yüzde 70’i ise kullanıcıların etkileşim düzeyinin hesaba katıldığı bir puanlama sistemine göre dağıtıldı.

Dört dalga halinde gerçekleştirilecek airdrop sonunda toplam 4 milyar JUP dağıtılmış olacak.

Airdrop sonrası, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para borsası Binance’i, JUP’u listeleyeceğini duyurdu. Kripto parayı işleme açan diğer merkezi kripto para borsaları arasında OKX, Bybit, Bitget, Gate, MEXC, Bitfinex, Kucoin, Ascendex ve Bitmart bulunuyor.

Jupiter, airdrop ile aynı dönemde yeni launchpad’i LFG’yi de duyurdu. LFG, Solana üzerindeki yeni projelere piyasaya sürülme sürecinde rehberlik edecek.