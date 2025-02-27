Jupiter, günlük 10,88 milyon dolar işlem ücreti elde ederek Uniswap, PancakeSwap ve Hyperliquid gibi büyük DeFi platformlarını geride bıraktı.

Merkeziyetsiz borsa (DEX), 24 saat içinde 2,73 milyon dolar gelir elde ederek Solana ekosisteminin önde gelen platformlarından Pump.fun’u da geçmeyi başardı. Ayrıca 18,19 milyon dolar gelirle zirvede yer alan Tether’in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Jupiter, Pump.fun’u Geride Bıraktı

DefiLlama verilerine göre Jupiter, son 24 saatte 10,88 milyon dolar işlem ücreti kazandı ve Tether’in topladığı miktardan 7,3 milyon dolar daha az gelir elde etti.

Ancak platform, Uniswap, PancakeSwap, kardeş platformu Meteora ve sürekli vadeli işlem piyasasında yükselen Hyperliquid gibi rakiplerinin önüne geçti. Uniswap haricindeki bu platformların hiçbirinin son 24 saatte 5 milyon doların üzerinde işlem ücreti kazanamadığı görüldü.

Aynı dönemde, 18,19 milyon dolarlık geliriyle Tether, en yakın rakibi Circle’ın üç katı fazla kazanç sağladı. Üçüncü sırada 3,53 milyon dolarla Hyperliquid yer alırken, Jupiter 2,42 milyon dolarlık gelirle Pump.fun’u geçti.

Haftalık verilere bakıldığında, Jupiter’in toplam işlem ücreti 23,31 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Tether’in 127,26 milyon dolarlık, Circle’ın 41,54 milyon dolarlık ve PancakeSwap’in 36,15 milyon dolarlık kazançlarının ardından dördüncü sıraya yerleşmesini sağladı.

İlk ona giren diğer Solana tabanlı platformlar arasında Meteora (19,52 milyon dolar), Jito (15,69 milyon dolar) ve Pump.fun (14,55 milyon dolar) bulunuyor.

Solana DeFi Ekosisteminde Çalkantılar Sürüyor

Jupiter’in yükselişi, Solana’nın DeFi sektöründe yaşanan dalgalanmalara rağmen devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Meteora’nın kurucu ortaklarından Ben Chow’un finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle istifa etmesi platformda yönetim krizine yol açtı.

Ayrıca, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin desteğiyle hızla yükselen, ardından sert düşen LIBRA meme coin skandalı, bazı DeFi platformlarına duyulan güveni sarstı.