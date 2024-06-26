WikiLeaks Kurucusu Julian Assange, beş yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere’de pazartesi günü tahliye edildi.

Assange’ın serbest kalmasının kripto para piyasasına da yansımaları oldu. Muhbirin tahliyesinde önemli payı bulunan bir DAO’nun kripto parası, iki gündür ciddi bir dalgalanma yaşıyor.

Assange Çıktı, JUSTICE Yükseldi

ABD hükümetine ve ordusuna ait gizli belgeleri kamuya açıkladığı için bir süredir hapiste olan Assange, Kuzey Amerika ülkesi ile vardığı anlaşma sonucu 25 Haziran’da tahliye edildi. Assange, tahliye sonrası anavatanı Avustralya’ya döndü.

AssangeDAO, Julian Assange’ın serbest kalması için kurulmuş bir merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO). Organizasyon üyelerinin açıklamalarına göre DAO, Assange’ın serbest kalması için yalnızca hukuki süreçlere 37 milyon dolar gibi yüklü bir miktar harcadı.

DAO’nun JUSTICE adlı bir kripto parası da bulunuyor. JUSTICE, tahliye haberi sonrası dalgalanmaya başladı.

Hafta sonu 0,00027 dolar civarında seyreden JUSTICE, Assange’ın hapisten çıkmasının ardından geçen birkaç saatte değerini iki kattan fazla artırarak 0,0062 dolara fırladı.

İlk coşkunun geçmesiyle JUSTICE, aşağı yöneldi. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte yüzde 17’ye yakın değer kaybeden JUSTICE, haber yayın saati itibarıyla 0,00037 dolardan işlem görüyor.

Assange’ın serbest kalması için yürütülen kampanyaya çok sayıda kripto para bağışı yapıldı. AssangeDAO, kampanyaya toplam 55 milyon dolar değerinde 16.593 Ether aktardı.

Ünlü muhbir, hapisten çıktıktan sonra da kripto para topluluğundan destek görmeye devam etti. İsmi açıklanmayan bir şahıs, Assange’a tahliyesi sonrası çıkabilecek masraflar ve ülkesine dönmesi için 8 Bitcoin bağışladı. 8 BTC, güncel kur ile 500 bin dolar civarı ediyor.