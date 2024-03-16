JPMorgan analistleri, MicroStrategy’yi Bitcoin alımları konusunda uyardı.

Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı MicroStrategy, BTC satın almaya devam ediyor. İş zekası devi, 15 Mart’ta daha fazla Bitcoin satın almak için 525 milyon dolar borç alacağını duyurdu.

JPMorgan analistlerine göre bu iyi bir fikir değil.

MicroStrategy’nin Bitcoin Politikası Riskli Bulundu

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, yeni raporda Bitcoin ve kripto para piyasasının güncel durumunu yorumladı. Analistler, MicroStrategy’ye de değindi.

Analistlere göre MicroStrategy, düzenli olarak BTC satın alarak kripto varlığın yükselişini destekliyor. Ancak borç ile Bitcoin satın almak, BTC fiyatı düştüğünde içinden çıkılmaz bir duruma yol açabilir.

MicroStrategy’nin borç ile finanse edilen Bitcoin alımlarının, mevcut kripto rallisini desteklediğini düşünüyoruz. Ancak gelecekte yaşanması olası bir düşüşte, BTC satarak borçlarını ödemeye çalışacak duruma gelme riskleri artıyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin Stratejisi

ABD merkezli MicroStrategy, 1989 yılında kurulmuş bir iş zekası devi. MicroStrategy, Ağustos 2020’den beri dolar maliyeti ortalaması stratejisi izleyerek düzenli olarak Bitcoin satın alıyor.

Şirketin kurucusu ve o dönemki CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’e sınırsız desteğiyle biliniyor. Bitcoin satın alım stratejisini de o geliştirdi.

Şirketin kasasında toplam 205 bin BTC bulunuyor ve dolar maliyeti ortalaması stratejisi sayesinde bu BTC’lere ortalama 33.700 dolar ödedi. Ayı piyasalarında zaman zaman eleştirilen Bitcoin stratejisi, şirkete mevcut durumda yüzde 117 gerçekleştirilmemiş kâr kazandırmış durumda.

MicroStrategy, bu ay ikinci kez BTC satın almak için borç alıyor. Şirket, iki hafta önce de 800 milyon dolar borç almıştı.