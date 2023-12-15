JPMorgan analistleri, Bitcoin ETF’lerinin ve yaklaşan blok ödülü yarılanmasının haddinden fazla abartıldığını düşünüyor. JPMorgan analistleri Proto-Danksharding’in yani EIP 4840’ın ise dört gözle beklenilmesi gereken bir gelişme olduğuna inanıyor.

Dünyanın en büyük bankası JPMorgan’ın analistleri, Ethereum’un (ETH), Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstereceği görüşünde. JPMorgan analistleri tarafından Çarşamba günü yayınladıkları raporda Ethereum’da yaklaşmakta olan “Protodanksharding” (EIP-4844) yükseltmesinin ağ faaliyetini yeniden yeniden arttıracağını açıkladı.

Ethereum (ETH) Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Ethereum ağında “Protodanksharding” (EIP-4844) yükseltmesinin 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu yükseltme, Ethereum’un 2. katman ağlarını daha fazla işlem hacmi ve daha düşük ücretlerle destekleyecek bir ölçeklendirme tekniği olan “danksharding “in tam olarak uygulanmasından önceki bir ön adım anlamına geliyor.

CryptoPotato ile paylaşılan rapora göre Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, Ethereum’da (ETH) 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen Protodanksharding (EIP-4844) yükseltmesi sonrasında Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinden daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyor.

JPMorgan analistlerinin bu tahmini, Standard Chartered’ın bu yılın Ekim ayında yaptığı bir tahminle örtüşüyor. Standard Chartered analistleri danksharding gibi teknik yükseltmeler sonucunda Ethereum (ETH) fiyatının 2026 yılına kadar 8.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

JPMorgan analistleri, Etherereum’un (ETH) şimdiye kadar kaydettiği performansı hayal kırıklığı olarak tanımlıyor. Çünkü Ethereum (ETH), 2023 yılındaki Şangay yükseltmesinden bu yana diğer ağlarda yaşanan canlanmalara rağmen kayda değer bir performans sergileyemedi.

Bu süreçte Bitcoin Ordinals protokolü güç kazandı ve NFT, tokenizasyon konularında güç kazandı. Hatta Bitcoin Ordinals protokolü, yoğun olduğu dönemlerde toplanan işlem ücreti açısından Ethereum’a rakip olmaya başladı.

Ethereum, Bitcoin’i Geçebilir mi?

Lider kripto para Bitcoin (BTC) 2023 yılının başından bu yana %160’ın üzerinde değer kazandı. Ether (ETH) fiyatındaki yükseliş ise bu süreçte yalnızca %90 oranında artış yaşadı. Bununla birlikte JPMorgan analistleri, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler ve yaklaşan blok ödülü yarılanmasına rağmen ETH’nin BTC’den daha iyi performans sergileyeceğine inanıyor.

Öte yandan JPMorgan analistleri Bitcoin fiyatının, Bitcoin üretim maliyetine oranının x2.0 civarında olduğunu ve buradan yola çıkarak 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasının halihazırda fiyatlandığını düşünüyor.