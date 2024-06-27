Kapatılan Bitcoin borsası Mt. Gox, temmuz ayında alacaklılarına ödeme yapmaya başlayacak. JPMorgan analistlerine göre bu durum, BTC üzerinde satış baskısı oluşturabilir.

Mt. Gox Ödemeleri Satış Baskısına Yol Açabilir

Mt. Gox, Japonya merkezli bir Bitcoin borsasıydı. Faaliyet gösterdiği 2010-2014 yılları arasında BTC işlem hacminin yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyordu.

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Ancak borsa, 2014’te uğradığı siber saldırıda 850 bin BTC kaybetti. Kısa süre sonra da iflasını istemek zorunda kaldı.

Mt. Gox’a atanan kayyum, uzun yıllar boyunca borsada varlıkları bulunan alacaklılar için bir geri ödeme planı oluşturmak üzere çalıştı. Geri ödemeler nihayet önümüzdeki ay başlayacak. Toplam 142 bin BTC, alacaklılara iade edilecek.

Nikolaos Panigirtzoglou’nun liderlik ettiği JPMorgan analistleri, Mt. Gox’un geri ödeme sürecine dair bir rapor yayınladı.

Geri ödeme planında son tarih ekim ayı olarak belirtiliyor. Ancak analistlere göre, ödemelerin çoğu temmuz ayında tamamlanacak.

Rapora göre, Bitcoin’lerini 10 yılın ardından iade alacak borsa müşterileri, kripto para üzerinde satış baskısı oluşturabilir.

Mt. Gox geri ödemelerinin büyük oranda temmuz ayında tamamlanacağını varsayarak, temmuz ayında kripto para fiyatları üzerindeki satış baskısının artacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan JPMorgan analistleri, satış baskısının geçici olacağını ve ağustos ayında son bulacağını düşünüyor.

Bitcoin, Mt. Gox’un çekimleri durdurduğu Şubat 2014’te yaklaşık 700 dolardan işlem görüyordu. Haziran 2024 itibarıyla 62 bin dolardan işlem gören BTC, aradan geçen sürede yüzde 8.750 gibi astronomik bir değerlenme yaşadı.

Dolayısıyla uzun süredir erişemedikleri varlıkları değerlenen alacaklıların en azından bir kısmının satışa yönelmesi, gerçekçi bir beklenti.

Ancak Mt. Gox’un yol açması olası satış baskısını dengeleyecek bir faktör de mevcut. Yakın zamanda iflas eden ve karıştığı skandallar ile tüm sektörü çalkalayan FTX, ekim ve kasım aylarında geri ödemelere başlayacak.

FTX, geri ödemeleri nakit olarak yapacak. JPMorgan analistlerine göre nakit olarak alınan ödemeler, yatırımcıları yeniden kripto para satın almaya yönlendirebilir. Bu da kripto fiyatlarında yükseliş sağlayabilir.