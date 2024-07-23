Bitcoin piyasasında birkaç ay süren düşüş trendini hızlı bir ralli izledi. Yaklaşık on gündür yükseliş trendinde olan BTC, 58 bin dolardan 68 bin dolara kadar çıktı.

En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 67 bin dolar sınırından işlem görüyor. Ancak BTC, JPMorgan’a göre tam manasıyla bir boğa piyasasına başlamadı.

Bitcoin İçin Vakit Var

JPMorgan analistleri, yeni raporda Bitcoin piyasasının genel durumunu analiz etti. Analistlere göre, Bitcoin için mevcut durumda başlayan tüm yükseliş trendleri geçici olacak.

Nikolaos Panigirtzoglou’nun liderlik ettiği analistler, Bitcoin’in hem üretim maliyeti hem de altına kıyasla dalgalanmaya uyarlanmış fiyata göre fazla yüksek olduğunu düşünüyor.

Bir Bitcoin’i üretmnin maliyeti mevcut durumda 43 bin dolar. Altına kıyasla dalgalanmaya uyarlanmış fiyat ise 53 bin dolar ölçülüyor.

Bitcoin vadeli piyasası da analistlere göre piyasayı bir süredir baskılayan birkaç etkenden dolayı zayıf bir performans gösteriyor.

Bu baskılardan Almanya’nın Bitcoin satışları son bulurken, Gemini ve Mt. Gox’un iade sürecinde de önemli aşama kaydedildi. İade süreçlerinin bu ay tamamlanması bekleniyor. JPMorgan, Bitcoin’in en erken ağustos ayında uzun vadeli bir yükseliş trendi başlatabileceğini düşünüyor.

Trump’ın Seçilmesi Kripto İçin Pozitif

Analistler ABD başkanlık seçimlerinin kripto paralara olası etkisini de değerlendirdi. Donald Trump’ın seçilmesi, analistlere göre kripto şirketleri ve düzenlemeler açısından daha elverişli bir ortam oluşturabilir.

Cumhuriyetçi aday, son dönemde verdiği kripto dostu demeçler ile topluluktan destek görmeye başladı. Gemini ve Kraken gibi borsaların kurucuları, hatta Elon Musk dahil çok sayıda önemli figür, Trump’ı destekleme kararı aldı.

Kripto karşıtı olarak görülen Demokrat aday Joe Biden ise dün başkanlık yarışından çekileceğini duyurdu.