JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, “Eğer hükümeti yönetseydim kripto paraları kapatırdım” açıklamasında bulundu.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, 6 Aralık Çarşamba günü verdiği röportajda kripto paralara dair ilginç açıklamalarda bulundu. Bitcoin ve altcoin’leri hedef alan Dimon, bu varlıkların yalnızca suçlular tarafından kullanıldığını ve yasaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Çarşamba günü Capitol Hill’de konuşma yapan Dimon, “Ben hükümetin yerinde olsaydım kripto paraları kapatırdım.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin, Bankalar ve Yasadışı Faaliyetler

En büyük 8 ABD bankasının CEO’su Çarşamba günü Senato Bankacılık Komitesi önünde Wall Street şirketlerinin yıllık denetimiyle ilgili bir duruşmada ifade verdi. Jamie Dimon da bu CEO’lar arasında yer alıyordu. Jamine Dimon’un “kripto paraları kapatırdım” çıkışı, kripto para karşıtlığıyla tanınan Senatör Elizabeth Warren tarafından sorulan bir soruya yanıt olarak geldi.

Senatör Elizabeth Warren kripto paraların neden “teröristler, uyuşturucu kaçakçıları ve haydut uluslar için bu kadar cazip bir finansal araç” haline geldiğini sordu.

Jamie Dimon ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

Hayatım boyunca kripto, bitcoin vb. gibi şeylerin karşısında durdum. Bunların gerçek kullanım alanı uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama, vergiden kaçınma gibi yasadışı faaliyetlerdir.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, kripto paraların bu tür yasadışı faaliyetler için kullanışlı olduğunu çünkü anonim ve anlık işlemler gerçekleştirilebildiğini, bu sayede suçluların bankacılık kurumlarının kara para aklamayı önleme (AML), müşterini tanı (KYC) ve yaptırım yasalarını kolaylıkla atlatabildiğini ifade etti.

Senatör Elizabeth Warren, kara para aklamayı önleme (AML) yasalarının kripto paralara uygulanabilmesi için Kongre’den mevcut bankacılık yasalarını güncellemesini talep etti.

Jamie Dimon’un Kripto Paralar Hakkındaki Görüşleri

Jamie Dimon önde gelen kripto para eleştirmenlerinden biri. Son iki yıl boyunca her fırsatta yatırımcılara Bitcoin’den uzak durmalarını tavsiye eden Dimon, kripto paraların gerçek değeri olmadığını düşünüyor ve onları merkezsiz saadet zinciri olarak tanımlıyor.

Jamine Dimon bununla da yetinmeyerek 2023 yılının başlarında Bitcoin’in 21 milyonluk sınırlı arza sahip olduğuna inanmadığını belirtti. Jamie Dimon Ocak ayında CNBC’ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

21 milyonda duracağını nereden biliyorsunuz? Belki de 21 milyonu ulaşacak ve Satoshi’nin resmi belirip hepinize gülecek.

Her ne kadar Jamie Dimon her fırsatta Bitcoin’i eleştirse de CEO’luğunu yaptığı JPMorgan’ın analistleri kripto para piyasasına yönelik düzenli raporlar yayınlıyor. JPMorgan analistleri tarafından Mayıs ayında yayınlanan bir raporda Bitcoin’in 45.000 dolara yükselebileceğini tahmin etmişti.