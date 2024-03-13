JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Bitcoin’i tıpkı sigara gibi kötü bir tercihe benzetti.

Jamie Dimon, Bitcoin’in tıpkı sigara gibi insanların erişebilmesi gereken kötü bir tercih olduğuna inanıyor.

Bitcoin’in yasadışı faaliyetler için bir sığınak olduğunu belirten Dimon, buna rağmen insanların istedikleri takdirde Bitcoin satın alma hakkına sahip olmaları gerektiğini düşünüyor.

Financial Review’un haberine göre Sydney’deki Australian Financial Review zirvesinde açıklamalarda bulunan Jamie Dimon şunları kaydetti:

Sigara içebilme hakkınızı savunuyorum, ve Bitcoin satın alma hakkınızı da savunacağım.

“İktidarda Olsaydım Yasaklardım” Demişti

Bundan sadece birkaç ay önce 2023 yılının Aralık ayında ABD Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı açıklamada “hükümette olsaydım Bitcoin’i kapatırdım.” ifadesine yer veren Jamie Dimon kendisiyle çelişti.

Jamie Dimon o dönemde yaptığı açıklamada Bitcoin’in başlıca kullanım alanlarının uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, vergiden kaçınma, seks ticareti vb. gibi olduğunu söylemişti. Jamie Dimon bu nedenle hükümetlerin neden Bitcoin’i yasaklamadığını anlamadığını ifade etmişti.

Jamie Dimon bu şekilde düşünen tek kişi değil. Senatör Elizabeth Warren ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli Demokrat politikacı da Bitcoin ve kripto paralar konusunda benzer düşüncelere sahip.

Kripto para analitik platformu Chainalysis’in verileri, geçtiğimiz yıl tüm yasadışı faaliyetlerin yalnızca %0,34’ünün kripto paralarla gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Eski SEC yetkilisi John Reed Stark gibi Bitcoin eleştirmenleri ise Chainalysis’in verilerinin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Michael Saylor, Bitcoin’i çevreleyen nefretin en önemli nedeninin varlığın bir mülkiyetten ziyade para birimi olarak sınıflandırılmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor. 11 Mart Pazartesi günü CNBC’ye açıklamalarda bulunan Saylor şunları kaydetti:

Bitcoin bir para birimi olmak zorunda değil. Kimse Beşinci Cadde’deki binasının bir kısmıyla bir fincan kahve almaya çalışmıyor.

Jamie Dimon’a Göre Bitcoin Kötü Bir Yatırım

Jamie Dimon’un 2023 yılının Aralık ayında Kongre’de verdiği ifadeden sonra çok şey değişti. SEC, ABD’de spot bitcoin ETF’lerini onayladı. Sonuç olarak Bitcoin, Wall Street’in en çok ilgi gösterdiği varlıklardan biri olarak konumunu güçlendirdi.

Öyle ki spot Bitcoin ETF’leri, işlem görmeye başladıkları 11 Ocak tarihinden bu yana 10 milyar doların üzerinde net sermaye girişi yaşadı. Ancak buna rağmen Jamie Dimon, Bitcoin’i hala “petrock’ın biraz daha iyisi” olarak tanımlıyor.

Bitcoin ve altının son dönemde kaydettiği yükselişler hakkında açıklamalarda bulunan Dimon, “Dünyanın o kadar da güvenli ya da risksiz bir yer olduğundan emin değilim” dedi ve hem altında hem de Bitcoin’de spekülatif balonlaşma gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti.

Jamie Dimon asla Bitcoin almayacağını ve Bitcoin alıcılarının riskli bir iş gerçekleştirdiğini belirtti.