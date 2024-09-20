JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’a göre Fed’in faiz indirimi, sanıldığı kadar önemli değil. Çünkü piyasayı başka ekonomik sorunlar bekliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), yıllardır uyguladığı parasal daralma politikasına uzun süreli bekleyişin ardından son verdi. 25 veya 50 baz puan indirim yapması beklenen Fed, çarşamba günü 50 baz puanlık indirimi duyurdu.

Karara hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklar olumlu tepki verdi. Bitcoin (BTC) 60 bin dolardan 64 bin dolara çıktı. Ether ise 2.500 doların üzerini gördü.

Riskli varlık yatırımcıları, önümüzdeki dönem için ağırlıklı olarak ralli bekliyor. Ancak JPMorgan CEO’su aynı düşünmüyor

Faiz İndiriminin Etkisi Sınırlı Olacak

Henüz faiz kararı duyurulmadan önce, Georgetown Üniversitesi’nin bir konferansında konuşan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, faiz indirimini yorumladı.

Dimon, ister 25 ister 50 baz puan olsun, faiz indiriminin etkilerinin sınırlı olacağını söyledi.

Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu yoldan geçtik. Dünyayı yerinden oynatmayacak. Pek bir önemi yok.

CEO’ya göre, ekonominin faizden daha büyük sorunları bulunuyor. ABD’de enflasyon yüzde 2 hedefine doğru geriliyor olsa da stagflasyon, resesyon ve enflasyonun dizginlenememesi gibi riskler sürüyor.

Stagflasyon, yüksek enflasyon ortamında ekonominin durgunlaşmasını ifade ediyor. Hem ekonomik durgunluk hem de enflasyon bir arada yaşanıyor. Resesyon ise ekonomik gerileme anlamına geliyor.

Kriptoya İlgi Büyüyebilir

Jamie Dimon’ın aksine, faiz kararının kripto varlıkları olumlu etkileyeceğini düşünenler de mevcut. Bu isimlerden biri, ByBit’in yöneticilerinden Chris Aruliah.

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Aruliah, faizlerin düşürülmesi ve piyasadaki paranın bollaşmasıyla, portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcıların kripto paralara yönelebileceğini düşünüyor.

Faizin düşürülmesi ise kredi almayı ucuzlaştırıyor ve piyasada dolaşan parayı bollaştırıyor. Böylece riskli varlıklara daha fazla yatırım yapılabiliyor ve fiyatlar olumlu etkileniyor.