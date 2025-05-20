JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, şirketin müşterilerine Bitcoin satın alma imkanı tanıyacağını, ancak varlık saklama (custody) hizmeti sunmayacağını açıkladı.

Dimon, Pazartesi günü düzenlenen yatırımcı günü etkinliğinde yaptığı açıklamada, JPMorgan’ın yakında müşterilerine Bitcoin alımı için kapılarını açacağını doğruladı. Ancak banka, satın alınan Bitcoin’leri saklama hizmeti vermeyecek.

Dimon’un bu açıklaması, 2017’deki sert Bitcoin eleştirilerinden bugüne önemli bir değişimi gösteriyor. O dönemde Bitcoin’i “sahtekarlık” olarak nitelemiş, lale balonuna benzetmiş ve fiyatının çökeceğini iddia etmişti. Hatta Bitcoin işlemi yapan çalışanlarını işten çıkaracağını bile söylemişti.

Yine de Dimon, Bitcoin’in halen hayranı olmadığını vurguladı. CEO, 2024 yılında CNBC’ye verdiği bir röportajda, Bitcoin hakkında artık kamuya açık yorum yapmayacağını belirtmiş ve BTC’nin “içsel bir değeri olmadığını”, ayrıca yasa dışı işlemlerde yoğun biçimde kullanıldığını savunmuştu.

Dimon, blockchain teknolojisinin ise gereğinden fazla değer biçildiğini düşünüyor. Buna rağmen geçtiğimiz hafta JPMorgan Chase, Ondo Finance ve Chainlink ile iş birliği yaparak halka açık bir blockchain’de ilk yapılandırılmış işlemini gerçekleştirdi.

Şirket, son yıllarda blokzincir tabanlı birçok projede de aktif rol aldı.