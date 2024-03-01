Bitcoin, JPMorgan’a göre halving sonrası ciddi bir düzeltme geçirebilir.

Bitcoin, spot ETF’lerin pozitif etkisi ve yaklaşan halving gibi etkenlerin desteklediği güçlü bir ralliye başladı. Bir haftada yüzde 20 değerlenen BTC, 61 bin doların üzerinden işlem görüyor.

Ancak halving sonrası dönem, JPMorgan analistlerine göre Bitcoin için zorlu geçebilir.

JPMorgan’dan Bitcoin İçin Halving Uyarısı

JPMorgan analistleri, Nikolaos Panigirtzoglou önderliğinde hazırlanan yeni raporda Bitcoin halving’in olası etkilerini analiz etti.

Halving, madencilerin ürettikleri blok başına kazandıkları ödülü her dört yılda bir yarı yarıya azaltıyor. Bitcoin madencileri, mevcut durumda blok başına 6,25 BTC kazanıyor. Nisan 2024’te gerçekleşmesi beklenen halving sonrası blok ödülü 3,125 BTC’ye düşecek.

Halving etkinlikleri yeni Bitcoin arzını, yani enflasyonu azaltıyor. Bunun sonucunda halving sonrası kripto paraya gösterilen talep aynı kalsa dahi, BTC’nin fiyatı artıyor. Halving’ler bu nedenle geçmişte hep boğa piyasalarının öncülü oldu.

Piyasa gözlemcileri yatırımcıların bu sene halving sonrası ralli için erken konumlandıklarını düşünüyordu. JPMorgan analistleri ise rallinin etkinlik gerçekleştikten sonra son bulacağını düşünüyor.

Analistler, halving sonrası bir Bitcoin’i üretme maliyetinin 26.500 dolardan 53 bin dolara yükseleceğini hesaplıyor. Ancak aynı süreçte blok ödülleri, yani madencilerin kâr oranı da azalacak.

JPMorgan analistlerine göre, elektriğe ortalamadan fazla harcayan ve ekipmanları verimsiz olan madenciler faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak. Bunun sonucunda hash oranında yüzde 20’lik bir düşüş yaşanacak ve BTC’nin üretim maliyeti 42 bin dolara gerileyecek.

JPMorgan, şöyle ekledi:

42 bin dolar, halving kaynaklı coşkunun nisan ayından sonra son bulmasıyla Bitcoin fiyatının da çekileceğini düşündüğümüz seviye.