JPMorgan’ın genel müdürü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi, Bitcoin’in 2025 yılının ikinci yarısında altından daha iyi performans göstereceğini öngörüyor.

Bu beklentinin arkasında kurumsal talepteki artış ve ABD eyaletlerinden gelen artan destek yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl hem Bitcoin hem de altın, itibari para birimlerinin değer kaybına karşı birer koruma aracı olarak aynı yönde hareket etmişti. Ancak bu yıl, iki varlık arasında ters bir ilişki oluştu. JPMorgan, 2025’te bu iki varlığın bir nevi “sıfır toplamlı oyun” içine girdiğini; birinin yükselmesinin diğerinin değer kaybı anlamına geldiğini belirtiyor.

Panigirtzoglou, “Şubat ortasından Nisan ortasına kadar altın yükselirken Bitcoin geriledi. Ancak son üç haftada bunun tam tersini görüyoruz: Bitcoin yükseliyor, altın düşüyor.” dedi.

JPMorgan says Bitcoin could outperform gold in the second half of 2025 When gold tops, Bitcoin explodes pic.twitter.com/8yRUOxEB76 — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) May 15, 2025

Yatırımcı İlgisi Bitcoin’e Kayıyor

22 Nisan’dan bu yana altın yüzde 8’e yakın düşerken, Bitcoin yüzde 18 değer kazandı. Bu değişim, yatırımcı sermayesinin altın fonlarından çıkıp Bitcoin’e yöneldiğini gösteriyor. Vadeli işlemler piyasasında da benzer bir tablo var: Altın pozisyonları azalırken Bitcoin pozisyonları artıyor.

Kripto Türev Piyasasında Canlanma

JPMorgan, kripto türev piyasasındaki büyümeye de dikkat çekti. ABD merkezli büyük borsalar önemli satın alımlar yaparak sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Coinbase, Deribit’i; Kraken, NinjaTrader’ı alırken; Gemini ise Avrupa genelinde türev ürün sunmak için lisans aldı. Analistlere göre bu gelişmeler, düzenlemelerin getirdiği güven sayesinde kurumsal yatırımcıların kriptoya ilgisini artırabilir.

Bitcoin’in yükseliş potansiyeli yalnızca altındaki zayıflamayla sınırlı değil. Kriptoya özgü gelişmeler de bu artışı destekliyor. Haberin yazıldığı sırada Bitcoin 103 bin 425 dolar seviyesinde işlem görürken, altın 3 bin 222 dolara gerilemişti.