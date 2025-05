JPMorgan’ın genel müdürü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi, Bitcoin’in 2025 yılının ikinci yarısında altından daha iyi performans göstereceğini öngörüyor.

Bu beklentinin arkasında kurumsal talepteki artış ve ABD eyaletlerinden gelen artan destek yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl hem Bitcoin hem de altın, itibari para birimlerinin değer kaybına karşı birer koruma aracı olarak aynı yönde hareket etmişti. Ancak bu yıl, iki varlık arasında ters bir ilişki oluştu. JPMorgan, 2025’te bu iki varlığın bir nevi “sıfır toplamlı oyun” içine girdiğini; birinin yükselmesinin diğerinin değer kaybı anlamına geldiğini belirtiyor.

Panigirtzoglou, “Şubat ortasından Nisan ortasına kadar altın yükselirken Bitcoin geriledi. Ancak son üç haftada bunun tam tersini görüyoruz: Bitcoin yükseliyor, altın düşüyor.” dedi.

JPMorgan says Bitcoin could outperform gold in the second half of 2025

When gold tops, Bitcoin explodes pic.twitter.com/8yRUOxEB76

— Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) May 15, 2025