Ripple ile SEC arasındaki davada binlerce XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton önemli açıklamalarda bulundu.

John Deaton, SEC Başkanı Gary Gensler hakkında “Adamın bir yatırım sözleşmesinin, yani bir menkul kıymetin ne olduğu ya da ne olmadığı konusunda hiçbir fikri yok” ifadelerini kullandı. Böylelikle John Deaton bir kez daha SEC Başkanı Gary Gensler’i hedef aldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto paralara yönelik katı tutumu nedeniyle ciddi şekilde eleştiriliyor. Öyle ki bazı çevreler, SEC’in bu tutumu nedeniyle ABD’deki kripto para projelerinin başka ülkelere taşınabileceğini iddia ediyor.

Gary Gensler Gitmeli

X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir takım açıklamalarda bulunan avukat John Deaton, SEC Başkanı Gary Gensler’in menkul kıymetin ne olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Gary Gensler başkanlığındaki SEC, 2020 yılında Ripple’a XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açmıştı.

Bununla birlikte davada geride bıraktığımız Temmuz ayında önemli bir gelişme yaşandı. Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi yani menkul kıymet olmadığına hükmetti. Bu özet karar, Ripple ve XRP lehine büyük bir zafer olarak yorumlandı.

Ripple’ın XRP’si bu kararın ardından %80’in üzerinde yükseliş yaşayarak 0,94 dolara kadar yükseldi.

Joh Deaton, SEC Başkanı Gary Gensler’in “ABD menkul kıymetler yasalarının yatırım dışı kullanım durumları için satın alınan varlıklar için geçerli olmadığı” gerçeğini görmezden geldiğini ifade etti ve Gensler’i istifaya davet etti.

John Deaton kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, SEC’in Ripple’a açtığı davanın uzaması için elinden geleni yapacağını ancak nasıl kazanacağını bilmediğini iddia etmişti.

Gary Gensler’in Ripple ile SEC Davası Hakkındaki Görüşleri

65 yaşındaki SEC Başkanı Gary Gensler geride bıraktığımız ay ABD Kongresi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verdi. Gensler, Ripple ile SEC arasında devam eden dava hakkında da birkaç cümlelik açıklamada bulundu.

Dava hakkında herhangi bir şekilde detaylı bilgi paylaşmayan Gary Gensler, bunun yerine sessiz kalmayı tercih etti. Bununla birlikte Gensler, kripto para sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumları “seyyar satıcı” olarak tanımladı ve onları müşteri fonlarını kötüye kullanmakla suçladı.