Bitcoin’in güncel fiyat hareketi boğalara endişe veriyor. Hafta sonu 60 bin doların altını test eden BTC, 26 Haziran itibarıyla 62 bin doların üzerine çıkmada zorlanıyor.

Ancak kripto para, popüler bir teknik analiste göre yakında yeniden yukarı yönelebilir.

Bollinger’a Göre Bitcoin Yükselebilir

Bollinger Bantları göstergesinin mucidi John Bollinger, 25 Haziran’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde Bitcoin’in güncel fiyat hareketini analiz etti. Günlük BTC/USD paritesini inceleyen Bollinger, grafiğe kendi geliştirdiği göstergeyi uyguladı.

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Gösterge, bir varlığın dalgalanma düzeyini tahmin etmede kullanılıyor. İki bant ve bir orta çizgiden oluşan göstergenin daralması, dalgalanmanın yakında artacağı şeklinde yorumlanıyor.

Günlük grafikte Bitcoin, mayıs ayından beri iki kez alt bandın aşağısına geriledi. Kripto para, kısa sürede yeniden bandın sınırladığı aralığa gördü.

John Bollinger’a göre bu durum bir yükseliş sinyali olarak yorumlanabilir:

İki adet mum, mantıklı bir noktada alt Bollinger bandının aşağısına geriledi ve geri döndü. En azından bir sekme yaşanabilir. Belki yeni rekor seviyeler de test edilebilir.

It is a lovely two-bar reversal at the lower Bollinger Band that occurred at a logical place. Should be good for at least a bounce.. Perhaps a test of the highs?https://t.co/qYy634PTOS — John Bollinger (@bbands) June 25, 2024

Bitcoin, şimdiye kadar en yüksek 73.750 doları gördü. Kripto para bu seviyeye 14 Mart’ta, yani spot borsa yatırım fonları (ETF) işleme açıldıktan sonra başlayan rallide ulaştı.

BTC’yi halving öncesi rekora taşıyan ETF’ler, güncel durumda ise aşağı yönde baskı uyguluyor. Fonlardan son iki hafta boyunca net 1,3 milyar dolar değerinde BTC çekildi.

Bitcoin fiyatını baskılayan birçok faktör bulunuyor. ABD’de yarın ÜFE verileri açıklanacak ve Fed’in para politikasında değişiklik yapıp yapmayacağı gözlenecek. Fed, TÜFE beklenenden düşük gelmesine rağmen, şahin politikasına yakında son vermeyeceğini açıklamıştı.

Diğer yandan Alman hükümeti, yılın ilk aylarında el koyduğu Bitcoin’leri satmaya başladı. Henüz 7.400 BTC satan Almanya’nın cüzdanında hala 40 binden fazla Bitcoin bulunuyor.

Satış baskısına yakında varlıklarını iade alacak Mt. Gox kullanıcılarının da ekleneceği tahmin ediliyor.