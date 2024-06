Bitcoin’in güncel fiyat hareketi boğalara endişe veriyor. Hafta sonu 60 bin doların altını test eden BTC, 26 Haziran itibarıyla 62 bin doların üzerine çıkmada zorlanıyor.

Ancak kripto para, popüler bir teknik analiste göre yakında yeniden yukarı yönelebilir.

Bollinger Bantları göstergesinin mucidi John Bollinger, 25 Haziran’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde Bitcoin’in güncel fiyat hareketini analiz etti. Günlük BTC/USD paritesini inceleyen Bollinger, grafiğe kendi geliştirdiği göstergeyi uyguladı.

Gösterge, bir varlığın dalgalanma düzeyini tahmin etmede kullanılıyor. İki bant ve bir orta çizgiden oluşan göstergenin daralması, dalgalanmanın yakında artacağı şeklinde yorumlanıyor.

Günlük grafikte Bitcoin, mayıs ayından beri iki kez alt bandın aşağısına geriledi. Kripto para, kısa sürede yeniden bandın sınırladığı aralığa gördü.

John Bollinger’a göre bu durum bir yükseliş sinyali olarak yorumlanabilir:

It is a lovely two-bar reversal at the lower Bollinger Band that occurred at a logical place. Should be good for at least a bounce.. Perhaps a test of the highs?https://t.co/qYy634PTOS

— John Bollinger (@bbands) June 25, 2024