TVL’si 1,4 milyar dolara yükselen Jito, Solana ağındaki en büyük protokol oldu.

DeFiLlama verilerine göre şu anda Jito protokolünde yaklaşık 10 milyon Solana (SOL) kilitlenmiş durumda. İkinci sırada 1,37 milyar dolarlık TVL ile staking protokolü Marinade, üçüncü sırada ise 1 milyar dolarlık TVL ile Kamino yer alıyor. Onları sırasıyla 613 milyon dolarlık TVL ile Raydium ve 424 milyon dolarlık TVL ile Marginfi takip ediyor.

Kripto para piyasasındaki genel TVL sıralamasında ise Jito, 45,5 milyar dolarlık TVL’nin %3’ünü oluşturuyor ve ilk beşte yer alıyor. Sıralamada ilk sırada ise 27,6 milyar dolarlık TVL ile Lido yer alıyor. Onu sırasıyla Rocket Pool (3,6 milyar dolar), Binance (2,6 milyon dolar) ve Mantle (1,4 milyon dolar) takip ediyor.

Jito ekibine göre protokolün amiral gemisi ürünü JitoSOL, likit staking token arzının yaklaşık %40’ını teminat olarak kullanıyor.

Jito ayrıca kendi restaking protokolünü geliştirmeyi planlıyor.

Son gelişmeler, Solana ağındaki DeFi faaliyetlerine yönelik artan ilgiyi yansıtıyor. Veriler, Solana ağının TVL’sinin 2022 yılının Kasım ayında 210 milyon dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Solana ağının TVL’si şu anda ise 3,7 milyar dolar seviyesinde. Bu da yaklaşık %150’lik bir artışa denk geliyor.

Solana ağının TVL’si tüm zamanların en yüksek seviyesini 2021 yılının Kasım ayında 10 milyar dolarla kaydetmişti. Solana ağının TVL’si 2024 yılının Mayıs ayı itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesinden %63 daha düşük bir seviyede.