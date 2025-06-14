Orta Doğu’daki tansiyon yeniden tırmanırken, kripto piyasası sert dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı. Analistler ise fiyat düşüşü konusunda uyarıyor.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı “Rising Lion” operasyonu, 100’ü aşkın nükleer ve askeri hedefi vurdu. Natanz ve Fordow tesislerinin de aralarında bulunduğu noktalara yapılan saldırılarda yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Tahran yönetimi, “Vow of Truth 3” adını verdiği misillemeyle Tel Aviv, Kudüs ve kuzeye yoğun füze saldırıları düzenledi. İlk belirlemelere göre en az 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Washington ve Tel Aviv yönetimleri bu saldırıları “önleyici müdahale” olarak nitelerken, İran kendi egemenliğini savunduğunu belirtti.

#Bitcoin $BTC needs to hold above $100,000 to stay on track for a breakout from this channel. Losing $100,000 increases the odds of a downswing to the channel's lower boundary at $78,500. pic.twitter.com/cDjURKGlHP — Ali (@ali_charts) June 13, 2025

Bitcoin Tansiyona Duyarlı

Jeopolitik gelişmelere duyarlı yapısıyla bilinen Bitcoin, saldırıların ardından gün içindeki en yüksek seviyesi olan 108 bin 500 dolardan 103 bin doların altına düştü. Şu anda 105 bin dolar civarında işlem gören BTC, İran’ın misillemesinden doğrudan etkilenmemiş görünse de piyasadaki belirsizlik sürüyor.

Kripto analisti Ali Martinez, BTC’nin altı haneli seviyede kalmasının kritik olduğunu belirtti. Aksi durumda fiyatın 80 bin doların altına çekilebileceği uyarısında bulundu.

Some of the largest #Bitcoin $BTC whales holding over 1,000 BTC have started trimming their positions. pic.twitter.com/kxYlND5Ohi — Ali (@ali_charts) June 13, 2025

Balinalar Pozisyon Azaltıyor

Piyasadaki önemli bir sinyal de uzun vadeli yatırımcıların davranışlarında gözlemlendi. Özellikle 1.000 BTC’den fazla varlığı bulunan yatırımcıların satış yönlü hamleleri dikkat çekiyor. Martinez, bu büyük cüzdanların pozisyonlarını küçültmeye başladığını ve satışların hız kazanması halinde küçük yatırımcıların da benzer adımlar atabileceğini ifade etti.

İlgili: İsrail-İran Gerilimi Kripto Piyasalarını Vurdu: Bitcoin 103 Bin Dolara Geriledi

Savaş ortamında yatırımcı psikolojisinin hızla yön değiştirebildiğine dikkat çeken uzmanlar, kripto piyasasındaki volatilitenin önümüzdeki günlerde artabileceğini öngörüyor.