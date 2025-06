Orta Doğu’daki tansiyon yeniden tırmanırken, kripto piyasası sert dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı. Analistler ise fiyat düşüşü konusunda uyarıyor.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı “Rising Lion” operasyonu, 100’ü aşkın nükleer ve askeri hedefi vurdu. Natanz ve Fordow tesislerinin de aralarında bulunduğu noktalara yapılan saldırılarda yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Tahran yönetimi, “Vow of Truth 3” adını verdiği misillemeyle Tel Aviv, Kudüs ve kuzeye yoğun füze saldırıları düzenledi. İlk belirlemelere göre en az 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Washington ve Tel Aviv yönetimleri bu saldırıları “önleyici müdahale” olarak nitelerken, İran kendi egemenliğini savunduğunu belirtti.

#Bitcoin $BTC needs to hold above $100,000 to stay on track for a breakout from this channel. Losing $100,000 increases the odds of a downswing to the channel's lower boundary at $78,500. pic.twitter.com/cDjURKGlHP

— Ali (@ali_charts) June 13, 2025