Milyarder iş adamı Paul Tudor Jones, Bitcoin’e yönelik övgü dolu açıklamalarına devam ediyor. Paul Tudor Jones, jeopolitik riskler ve ABD’nin devasa borç yükü nedeniyle Bitcoin ve altının, hisse senetleri yerine tercih edileceğini öngördü.

10 Ekim’de CNBC’ye açıklamalarda bulunan Jones, jeopolitik gerilimlerin artması ve ABD’nin içerisinde bulunduğu kötü ekonomik durum nedeniyle yatırımcıların zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Tudor Investment’ın kurucusu ve baş yatırım yetkilisi Paul Tudor Jones, “Şu anda hisse senedi yatırımcısı olmak ve ABD hisse senetlerine yatırım yapmak için zor bir dönem.” ifadelerini kullandı.

ABD ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en zayıf durumda olduğunu iddia eden Jones, ABD’nin borcunun GSYH’ye oranının %122 olduğuna dikkat çekti.

Jones, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın jeopolitik ortamı daha tehditkâr ve zorlu bir hale getirdiği görüşünde. Paul Tudor Jones, bu durumun piyasalarda riskten kaçış havası yaratabileceğini sözlerine ekledi:

Milyarder iş adamı, ABD’nin içerisinde bulunduğu kötü ekonomik durumun nedenlerinin artan faiz oranları ve devasa borç yükü olduğuna dikkat çekti. ABD’de faiz oranları şu anda %5,5 seviyesinde, bununla birlikte dünyanın en büyük ekonomisinin borç yükü ise 33,5 trilyon dolarla rekor seviyede ve her gün milyarlarca dolar artmaya devam ediyor.

Faiz oranları arttıkça borç yükünün de arttığını belirten Jones, bu nedenle ABD ekonomisinin kısır bir döngüye girdiğini belirtti.

Paul Tudor Jones, son 3 yıldır Bitcoin’in önde gelen savunucularından biri. Öyle ki Jones, 2020 yılında yatırımlarının %1-2’lik kısmını Bitcoin’e ayırdığını açıkladı. Paul Tudor Jones 2021 yılında ise portföyünün %5’ini Bitcoin’e ayırmak istediğini söyledi.

2023 yılının Mayıs ayında, kripto para piyasasında ayı sezonunun yıkıcı etkileri devam ederken, Bitcoin’e verdiği desteği sürdüren Jones, şu açıklamaları kaydetti:

Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %1,3 oranında değer kaybetti. 11 Ekim 2023 itibariyle 27.193 dolardan işlem gören BTC, gün içerisinde 27.000 dolarlık kritik destek seviyesinin altına düşmeye çok yaklaştı.

Sonuç olarak geride bıraktığımız hafta sonu 28.000 dolar direncini geçmeyi başaramayan BTC, 1 Ekim’den bu yana kaydettiği en düşük seviyeye geriledi.

Önde gelen analistler, Bitcoin’de uzun vadeli trendin hala yukarı yönlü olduğunu belirtiyor.

