Amazon CEO’su Jeff Bezos, iddiaya göre Amazon hisselerini satarak Bitcoin satın alıyor.

Amazon’un kurucu ve CEO’su Jeff Bezos, geçtiğimiz haftalarda 50 milyon Amazon hissesi sattı. Bezos, satışlardan 8,5 milyar dolar gelir elde etti. CEO’nun hisse satışları spekülasyonu da beraberinde getirdi.

Apollo Kurucu Ortağı Thomas Fahrer, X (eski adıyla Twitter) üzerinde çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre Bezos, Amazon satışlarından elde ettiği 8,5 milyar dolar ile Bitcoin satın alıyor olabilir. Fahrer’e göre, Bitcoin fiyatındaki güncel ralli, milyarderlerden kaynaklanıyor olabilir.

Bitcoin, spot ETF’lerin onaylanmasından sonra yavaş fakat emin bir yükselişe başladı. Son bir haftadır vitesi artıran BTC, 51 bin dolardan 61.570 dolara yükseldi. BTC, yalnızca bir haftada yüzde 20 değer kazandı.

Fahrer, ralliyi fırsatı kaçırmak istemeyen milyarderlerin destekliyor olabileceğini düşünüyor. Bezos da o milyarderler arasında olabilir.

Is Jeff Bezos piling into #Bitcoin right now?

Mingling with Michael Saylor? ✔️

Just liquidated $8.5 billion in Amazon stock? ✔️

Sitting on cash? Unlikely, he's sharper than that. ✔️

Bitcoin's price pump, hinting at billionaire FOMO?✔️

Something's up. 🤔 pic.twitter.com/C4Aq3QKUPR

— Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) February 28, 2024