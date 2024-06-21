Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Jasmy (JASMY) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Jasmy, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında veri güvenliği ve gizliliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir blockchain platformudur. 2019 yılında piyasaya sürülen Jasmy, merkeziyetsiz bir veri platformu olarak kullanıcıların verilerini kontrol etmelerini sağlamayı hedefler.

Yıllar içerisinde Jasmy’nin token’ı JASMY önemli yükselişler yaşamayı başardı. JASMY’nin bu fiyat performansında varlığın benimsenme oranının artması, IoT projelerinin popülerliği ve kurumsal yatırımcıların ilgisi gibi faktörler etkili oldu. Sonuç olarak Jasmy, en önemli kripto paralardan biri olarak öne çıktı.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki JASMY fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Jasmy (JASMY) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Jasmy (JASMY) 0,03584 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, JASMY’nin 2024 yılında 0,027799 dolar ile 0,132599 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

JASMY’nin 2024 yılı için öngörülen 0,132599 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %379,42 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Jasmy (JASMY) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, JASMY’nin 2025 yılında 0,027799 dolar ile 0,132599 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

JASMY’nin 2025 yılı için öngörülen 0,132599 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %379,42 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Jasmy (JASMY) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması JASMY fiyatının 2030 yılında 0,071463 dolar ile 0,11587 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

JASMY’nin 2030 yılı için öngörülen 0,11587 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %318,94 oranında değer kazanması gerekiyor.

Jasmy (JASMY) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Jasmy (JASMY) fiyatının 10 dolara ulaşabilmesi için %36.055 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmasına göre, JASMY fiyatının hiçbir zaman 10 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 1,293866 dolardır.

Jasmy (JASMY) 100 Dolara Yükselebilir mi?

Jasmy (JASMY) fiyatının 100 dolara ulaşabilmesi için %361,458.23 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, JASMY fiyatının hiçbir zaman 100 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 1,293866 dolardır.

Jasmy (JASMY) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

Jasmy (JASMY) fiyatının 1.000 dolara ulaşabilmesi için %3,615,482.29 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, JASMY fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 1,293866 dolardır.

Jasmy (JASMY) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Jasmy (JASMY) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Jasmy (JASMY) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. JASMY fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, JASMY’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. JASMY fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise JASMY’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Jasmy (JASMY) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi JASMY fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de JASMY fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Ağ güncellemeleri

IoT projelerinin benimsenmesi

Düzenleyici gelişmeler

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

JASMY fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Jasmy’nin (JASMY) Geleceği ve Yorumları

IoT alanında veri güvenliği ve gizliliği sağlamak amacıyla geliştirilen Jasmy (JASMY), en popüler kripto para birimleri arasında yer alıyor. Platformun geleceğinde IoT projelerindeki gelişmeler ve kurumsal benimseme kritik rol oynayabilir.

Jasmy ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyuruyor. Jasmy’nin geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Şu anda birçok IoT projesi ve uygulamalar Jasmy ağı üzerinde çalışıyor. Gelecekte birçok projenin ve uygulamanın Jasmy’i benimsemesi, varlığın geleceğinde kritik rol oynayabilir.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1.000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle JASMY gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Jasmy (JASMY) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Jasmy (JASMY) Nedir?

Jasmy, IoT alanında veri güvenliği ve gizliliği sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir blockchain platformudur. Kullanıcıların verilerini kontrol etmelerini ve güvenli bir şekilde paylaşmalarını sağlar.

Jasmy Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Jasmy madenciliği yapılmaz. Jasmy, belirli bir toplam arz ile piyasaya sürülen bir token olup, madencilik faaliyetleri ile yeni token üretilmez.

Nereden ve Nasıl Jasmy Satın Alınır ve Saklanır?

Jasmy’yi (JASMY) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak Jasmy satın alabilirsiniz. Satın aldığınız JASMY token’larını güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.

Jasmy (JASMY) En Yüksek ve En Düşük Fiyat Seviyeleri

Yatırımcılar “JASMY en yüksek kaçı gördü” ve “JASMY en düşük kaçı gördü” sorgularıyla varlığın fiyatına ilgi gösteriyor. CoinGecko verilerine göre Jasmy (JASMY) tüm zamanların en yüksek seviyesini 16 Şubat 2021 tarihinde 4,79 dolarla, en düşük seviyesini ise 29 Aralık 2022 tarihinde 0,00275 dolarla kaydetti.