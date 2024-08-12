Japonya Merkez Bankası, 31 Temmuz’da kilit faiz oranını sıfır seviyesinden %0,25’e yükselterek on yılı aşkın bir süredir ilk kez faiz artırımı gerçekleştirdi. Japonya Merkez Bankası’nın ek faiz artırımları sinyali vermesi küresel piyasalarda paniğe yol açtı.

Eski Japonya Merkez Bankası (BOJ) yetkilisi Makoto Sakurai, bankanın bu yıl içinde ek faiz artırımları yapmasını beklemediğini, bunun yerine piyasa istikrarını korumaya öncelik vereceğini belirtti. Bloomberg’e röportaj veren Sakurai şunları kaydetti:

En azından bu yılın geri kalanı için başka bir faiz artışı yapamayacaklar. Mart 2023’e kadar bir artış yapıp yapamayacakları belirsiz.

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz artırımı, Japon yeninin değer kazanmasına ve “risk-on” yen carry trade’lerinin tersine dönmesine neden oldu.

Carry trade, düşük faiz oranlı bir para biriminden borç alarak, bu fonları yüksek faiz oranlı bir para birimine yatırarak kar elde etme stratejisidir.

Ancak, Japon yeninin değer kazanması, bu stratejiyi kullanan yatırımcılar için zarar riski oluşturdu. Bu durum, yatırımcıların riskli varlıklardan çekilmesine yol açtı ve Bitcoin gibi varlıkların değerinde hızlı bir düşüşe neden oldu. Sonuç olarak, Bitcoin’in değeri yedi gün içinde yaklaşık 65.000 dolardan 50.000 dolara geriledi.

Ancak Wall Street’te risk algısının yeniden eskiye dönmesiyle BTC fiyatı da 58.000 doların üzerine yükseldi. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida’yı, bankanın şahin duruşundan geri adım atmaya ve piyasalar istikrarsızken faiz artırımı yapmayacaklarını açıklamaya yöneltti.

Makoto Sakurai, Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uchida’nın bu açıklamalarını “Piyasa istikrarı şu anda çok önemli, bu nedenle bu açıklama yerinde.” şeklinde değerlendirdi.

Sakurai ayrıca Japonya Merkez Bankası’nın aşırı gevşek para politikasından daha dengeli bir para politikasına geçmeye çalıştığını ve Başkan Kazuo Ueda’nın bu politikanın devam edeceğine dair net bir mesaj verememesinin önemli bir sorun oluşturduğunu vurguladı.