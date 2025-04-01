Japonya, kripto varlıklarını Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamında finansal ürün olarak resmen tanımaya hazırlanıyor. Bu adım, ülkenin dijital varlık düzenlemelerine yaklaşımında önemli bir değişikliği temsil ediyor.

Nikkei’nin 31 Mart tarihli haberine göre, Japonya’nın Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), mevzuatta değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını en erken 2026 yılında parlamentoya sunmayı planlıyor.

Eğer yasa kabul edilirse, kripto paralar geleneksel menkul kıymetlerle aynı yasal kategoriye girecek. Bu da içeriden bilgi ticareti yasalarına tabi olacakları anlamına geliyor. Yani, kamuya açık olmayan bilgileri kullanarak kişisel kazanç sağlamak yasaklanacak.

Şu ana kadar dijital varlıklar, finansal piyasalardaki geleneksel menkul kıymetlerin tabi olduğu sıkı düzenlemelerden büyük ölçüde muaf tutuluyordu. Ancak yeni yasa ile bu durum değişebilir.

JUST IN: 🇯🇵 Japan to legally classify Bitcoin and crypto assets as financial products – Nikkei pic.twitter.com/IQFhU9FRRI — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) March 30, 2025

ABD ile Benzer Adımlar Atılıyor

FSA, kripto varlıklarıyla ilgili yeni düzenlemeleri hukuk ve finans uzmanlarıyla yaptığı kapalı toplantılarda şekillendiriyor. Reformların amacı, hem piyasa denetimini sıkılaştırmak hem de hızla büyüyen kripto sektörüne daha net kurallar getirmek.

Bu adım, dünya genelinde kripto varlıkları geleneksel finansal sisteme entegre etme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Benzer şekilde, ABD’de de kripto düzenlemeleri sıkılaşıyor. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), dijital varlık türevlerinin artık diğer finansal enstrümanlarla aynı düzenlemelere tabi olacağını duyurdu. Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ise bankalara, uygun risk yönetimi sağladıkları takdirde kripto ile ilgili faaliyetlerde bulunma izni verdi. Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) de ulusal bankaların kripto işlemleri yapabileceğini resmi olarak onayladı.