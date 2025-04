Japonya, kripto varlıklarını Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamında finansal ürün olarak resmen tanımaya hazırlanıyor. Bu adım, ülkenin dijital varlık düzenlemelerine yaklaşımında önemli bir değişikliği temsil ediyor.

Nikkei’nin 31 Mart tarihli haberine göre, Japonya’nın Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), mevzuatta değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını en erken 2026 yılında parlamentoya sunmayı planlıyor.

Eğer yasa kabul edilirse, kripto paralar geleneksel menkul kıymetlerle aynı yasal kategoriye girecek. Bu da içeriden bilgi ticareti yasalarına tabi olacakları anlamına geliyor. Yani, kamuya açık olmayan bilgileri kullanarak kişisel kazanç sağlamak yasaklanacak.

Şu ana kadar dijital varlıklar, finansal piyasalardaki geleneksel menkul kıymetlerin tabi olduğu sıkı düzenlemelerden büyük ölçüde muaf tutuluyordu. Ancak yeni yasa ile bu durum değişebilir.

JUST IN: 🇯🇵 Japan to legally classify Bitcoin and crypto assets as financial products – Nikkei pic.twitter.com/IQFhU9FRRI

— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) March 30, 2025