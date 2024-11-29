Japonya’nın MicroStrategy’si olarak anılan yatırım şirketi Metaplanet, sermaye arttırımına giderek 62 milyon dolar fon toplamayı planladığını açıkladı. Metaplanet bu fonları Bitcoin rezervlerini genişletmek için kullanacak.

Metaplanet bu hamlesiyle zayıflayan Japon yenindeki maruziyeti azaltarak Bitcoin’in uzun vadeli büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor. Metaplanet’in Yönetim Kurulu, 29 bin birimlik 12. Hisse Edinim Hakkı’nın Cayman Adaları merkezli yatırım kuruluşu EVO FUND’a, üçüncü taraf tahsis planı kapsamında tahsisini onayladı.

2024 yılının Kasım ayı itibariyle Metaplanet’in rezervlerinde 109 milyon dolar değerinde 1.142 BTC bulunuyor. Şirketin sermaye arttırımı planı, hisse edinim haklarının uygulama fiyatını piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlayarak piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor ve mevcut hisselerin değerini korumaya yönelik bir denge gözetiyor. Ancak, bu süreçte mevcut hisselerin yaklaşık %8 oranında seyrelmesine neden olacağı öngörülüyor.

Metaplanet cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bitcoin odaklı, Bitcoin öncelikli bir hazine yönetimi yaklaşımını benimsiyoruz. Zayıflayan Japon yenine olan maruziyetimizi azaltırken, Bitcoin varlıklarımızı artırmak için borçlanma ve periyodik hisse ihracı kullanmayı planlıyoruz.”

Japonya’daki Ekonomik Koşullar

Metaplanet, bu stratejik dönüşümünde Japonya’nın mevcut ekonomik koşullarını da dikkate alıyor. Japon yeninin değer kaybı ve artan enflasyon, şirketin Bitcoin’i temel bir hazine varlığı olarak benimseme yönündeki hamlesini daha acil bir gereklilik haline getiriyor. Şirket, topladığı fonları 2024 Aralık’tan 2025 Haziran’a kadar öncelikli olarak Bitcoin alımları için kullanmayı, küçük bir kısmını ise operasyonel giderlere ayırmayı planlıyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin odaklı finansal stratejisinden ilham alan Metaplanet, Nisan ayında başladığı Bitcoin alımlarıyla bugüne kadar 1.142 BTC biriktirdi.

Tokyo Borsası’nda işlem gören Metaplanet bu ayın başında yaklaşık 11,3 milyon dolar değerinde bir yıllık borçlanma ihracını onayladı. %0,36 yıllık faiz oranıyla yapılandırılan tahviller, şirketin Bitcoin rezervlerini artırmak için kullanılacak. Bu tahvillerin, nominal değer üzerinden 17 Kasım 2025 tarihinde geri ödenmesi planlanıyor.

Metaplanet’in bu hamleleri, şirketin Bitcoin’i yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda stratejik bir rezerv varlık olarak konumlandırmaya kararlı olduğunu açıkça gösteriyor.