Japonya merkezli blockchain oyun firması Enish, nisan ayının ilk haftasında toplam 667 bin dolar değerinde Bitcoin alımı yapacağını açıkladı.

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Enish, 100 milyon yen değerindeki Bitcoin yatırımını 4 Nisan’a kadar tamamlamayı planlıyor. Şirket, bu adımın Web3 operasyonlarını güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamle olduğunu belirtti.

Enish, De:Lithe – The King of Oblivion ve Angel of the Covenant gibi mobil oyun projeleriyle biliniyor. Japon medyası CoinPost’un haberine göre ve firmanın 1 Nisan’da yayınladığı resmi açıklamada, Bitcoin alımının bir Japon kripto para borsası aracılığıyla gerçekleşeceği ifade edildi.

Şirket ayrıca, Bitcoin’in likiditesinden ve piyasa istikrarından yararlanarak finansal varlıklarını çeşitlendirmeyi planlıyor. Şirketin açıklamalarında, Bitcoin yatırımının yalnızca bir teknoloji stratejisi değil, aynı zamanda finansal stratejilerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Enish, Bitcoin fiyatının gelecekte artabileceğine dair fırsatlar sunduğunu belirterek, yatırımın düzenli olarak üç aylık periyotlarla gözden geçirileceğini duyurdu. Ayrıca, yatırımın gerçekleşmemiş kazanç veya zararlarının mali raporlarında yer alacağını açıkladı.

A former Bank of Japan board member who just finished his term said that unless US tariffs trigger global market turmoil, the central bank could raise its benchmark rate at its next policy meeting, given Japan’s improving inflation dynamics. https://t.co/Mdlqo8EKvj

— Bloomberg (@business) April 2, 2025