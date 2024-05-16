Ripple-SEC davası devam ederken, analistler XRP’ye ilişkin fiyat tahminlerini dile getiriyor.

Analistler, XRP grafiğindeki üçgen formasyonun konsolidasyon ve belirsizlik dönemine işaret ettiğine inanıyor.

Her ne kadar son yıllarda XRP fiyat performansı açısından beklentileri karşılamakta başarısız olsa da hala en popüler kripto paralar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok analist, XRP’ye dair iyimser fiyat tahminlerini paylaşıyor. Elbette XRP konusunda olumsuz fiyat tahminleri de yok değil.

XRP Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Analistlere göre XRP, yakın zamanda kayda değer yükselişler yaşayabileceğine dair güçlü işaretler gösteriyor. Bu işaretler, Ripple ekosistemindeki gelişmeler, Ripple-SEC davasının seyri ve tarihsel veriler tarafından da destekleniyor.

Örneğin tarihsel veriler, XRP’nin uzun konsolidasyon dönemlerinin ardından yukarı yönlü keskin fiyat hareketlilikleri yaşadığını gösteriyor. Şu anda XRP’nin uzun süredir devam eden konsolidasyon sürecinden çıkması halinde benzer fiyat hareketlilikleri yaşanabilir.

Öte yandan Ripple’ın teknolojisinin küresel çapta giderek daha fazla benimsenmesi ve şirketin SEC’e karşı verdiği yasal mücadeleyi kazanması da XRP’de güçlü yükselişleri tetikleyebilir.

Analistler, XRP’nin içerisinde bulunduğu simetrik üçgen formasyonundan çıkmayı başarması halinde 1 dolar ile 2,5 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Analistlere göre bu durum, XRP’de daha büyük yükselişlerin ilk adımı olabilir.

“Pişman Olmamak için 10 Dolardan XRP Satmayın”

YouTube kanalı Crypto4Life’ın sunucusu James Jay, kısa bir süre önce XRP’nin potansiyeline dair görüşlerini paylaştı. Jay, XRP’nin 10 dolara yükselmesi halinde birçok kişinin hayatını değiştireceğini söyledi. James Jay’e göre XRP’nin 10 dolara yükselmesi, çok daha büyük yükselişlerin başlangıç noktası olabilir.

Finansal hizmetler şirketi Valhill Capital de XRP fiyatının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 9,81 dolar ile 513.000 dolar aralığına yükseleceğini öngördü. Ancak 513.000 dolarlık XRP fiyat tahmini kulağa pek de olası gelmiyor.

James Jay, Ripple’ın ve XRP’nin sınır ötesi ödemelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmedeki rolüne vurgu yaptı. Sınır ötesi ödemeler sektörünün 2027 yılında 250 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

100 milyar XRP’lik sabit token arzı ve yaklaşık 50 milyar dolarlık seyreltilmiş piyasa değeriyle XRP bu anlamda dikkat çekiyor. Uzmanlar, 250 trilyon dolarlık piyasanın %1’lik payın dahi Ripple ekosistemine girmesi halinde XRP fiyatının 50 doları aşacağını dile getiriyor. Valhill Capital de 513.000 dolarlık öngörüsünü bu teze dayandırıyor olabilir.

Sonuç olarak James Jay, bu seviyelerden XRP’lerini satan yatırımcıların gelecekte pişmanlık duyabileceğini belirtti. Jay bu nedenle yatırımcıları, XRP’nin potansiyelini göz ardı etmemeye çağırdı.

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