Fed Başkanı Jerome Powell nefes alsa piyasa fırlıyor. Cuma günü Jackson Hole konferansında konuşan Powell, Fed politikasının değişme zamanının geldiğini söyledi. İşte konferansın ardından yakından takip edilmesi gereken dört kripto para.

ABD Merkez Bankası (Fed), mevcut durumda yüzde 5-25 ile 5,5 arası faiz veriyor. Powell’in cuma günü yaptığı konuşmada, faiz indiriminin sinyalini vermesi bekleniyordu. Ancak Powell işleri bir adım ileriye taşıdı ve faizlerin indirileceğini açık açık söyledi.

“Politika değişikliğinin vakti geldi. Gidiş yönü belli. Faiz indirimlerinin zamanı ve oranı; gelen veriler, piyasanın değişen görünümü ve risk dengesine bağlı olacak.”

Faizin düşmesi ve dolar arzında artış, arzı sınırlı kripto paraların fiyatını yükseltebilir. Faizin düşük olduğu bir ortamda bu türden varlıklar değerli emtialar haline dönüşüyorlar.

PGIM Fixed Income’ın baş ekonomisti Tom Porcelli, şöyle açıkladı:

Tüketici fiyatları düşerken iş gücü piyasasının zayıflaması, Fed’e faiz indirmek için yeterli sebebi vermiş görünüyor. Faizler inince hem piyasada dolaşan para miktarı artacak hem de kredi almak ucuzlayacak. Böylece işletmeleri büyütmeye ve yatırım yapmaya daha fazla sermaye ayrılabilecek.

Dolar ve diğer itibari paraların aksine, bu haberde bahsedeceğimiz kripto paraların sabit bir arzı bulunuyor. Kripto yatırımcıları artan dolar arzının bu kriptoların fiyatlarını olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Tıpkı faiz oranları ve enerji fiyatları gibi, Bitcoin de yatırımcıların radarından çıkmıyor. En büyük kripto para, ilk başta sabit arzı sayesinde bu denli öne çıkmıştı.

The dollar is plummeting

Now negative for the year pic.twitter.com/7ALO0Y7wo9

— Tom Crown (@TomCrownCrypto) August 21, 2024