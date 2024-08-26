Fed Başkanı Jerome Powell nefes alsa piyasa fırlıyor. Cuma günü Jackson Hole konferansında konuşan Powell, Fed politikasının değişme zamanının geldiğini söyledi. İşte konferansın ardından yakından takip edilmesi gereken dört kripto para.

ABD Merkez Bankası (Fed), mevcut durumda yüzde 5-25 ile 5,5 arası faiz veriyor. Powell’in cuma günü yaptığı konuşmada, faiz indiriminin sinyalini vermesi bekleniyordu. Ancak Powell işleri bir adım ileriye taşıdı ve faizlerin indirileceğini açık açık söyledi.

“Politika değişikliğinin vakti geldi. Gidiş yönü belli. Faiz indirimlerinin zamanı ve oranı; gelen veriler, piyasanın değişen görünümü ve risk dengesine bağlı olacak.”

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Kripto Fiyatları Nasıl Etkilenir?

Faizin düşmesi ve dolar arzında artış, arzı sınırlı kripto paraların fiyatını yükseltebilir. Faizin düşük olduğu bir ortamda bu türden varlıklar değerli emtialar haline dönüşüyorlar.

PGIM Fixed Income’ın baş ekonomisti Tom Porcelli, şöyle açıkladı:

Fed’in enflasyondan korkmak için sebebi olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada Fed’in enflasyondan çok iş gücü piyasasına odaklanması doğru.

Tüketici fiyatları düşerken iş gücü piyasasının zayıflaması, Fed’e faiz indirmek için yeterli sebebi vermiş görünüyor. Faizler inince hem piyasada dolaşan para miktarı artacak hem de kredi almak ucuzlayacak. Böylece işletmeleri büyütmeye ve yatırım yapmaya daha fazla sermaye ayrılabilecek.

Dolar ve diğer itibari paraların aksine, bu haberde bahsedeceğimiz kripto paraların sabit bir arzı bulunuyor. Kripto yatırımcıları artan dolar arzının bu kriptoların fiyatlarını olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Bitcoin (BTC)

Tıpkı faiz oranları ve enerji fiyatları gibi, Bitcoin de yatırımcıların radarından çıkmıyor. En büyük kripto para, ilk başta sabit arzı sayesinde bu denli öne çıkmıştı.

The dollar is plummeting

Now negative for the year pic.twitter.com/7ALO0Y7wo9 — Tom Crown (@TomCrownCrypto) August 21, 2024

Fed faiz indirmeye başlayınca, Bitcoin fiyatının da yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı yeniden yukarı yönelmesi bekleniyor.

BNB Gücünü Koruyor

Binance Coin (BNB), Fed faiz indirmeye başlayınca yakından izlenmesi gereken kripto paralardan biri. BNB, Binance ekosisteminin ana kripto parası ve sahiplerine platformda işlem ücreti indirimi gibi avantajlar sağlıyor.

Kripto parayı faiz indiriminin haricinde etkileyebilecek başka bir önemli gelişme daha yaşandı. Geliştiricisi Binance’in şu anda cezaevinde olan kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, yakında tahliye edileceği için yeni bir tesise taşındı. CZ, birkaç hafta sonra tahliye olacak.

Son bir haftada yüzde 6 değer kazanan BNB’nin yakında yeniden ralliye başlaması bekleniyor.

XRP Dünyayı Birbirine Bağlıyor

XRP tüm dünyayı birbirine bağlama amacı taşıyor. XRP’nin faaliyet gösterdiği blockchain ağı, bankalar ve kuruluşlara uygun olarak ucuz ve güvenli uluslararası ödemelere olanak sağlıyor.

XRP’nin geliştiricisi Ripple, Aralık 2020’den beri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kendisine açtığı dava ile gündemdeydi. O dava geçtiğimiz ay sonuçlandı ve mahkeme Ripple’ın, SEC’in talep ettiği ceza miktarı olan 2 milyar doların çok daha azını, 125 milyon dolar cezayı ödemesine hükmetti.

XRP de maksimum arzı sabit bir kripto para ve faizlerin düşmesiyle yukarı yönelebilir. Analistler 0,65 doların direnç oluşturabileceğini düşünüyor.

Cardano (ADA)

Cardano ağında Chang güncellemesi yolda ve yakında tamamlanması bekleniyor. Güncellemenin ardından Ethereum alternatifinin kripto parası yükselişe geçebilir.

Chang güncellemesi ADA sahiplerine yönetişim konusunda daha fazla söz hakkı verecek. Artan işlevleriyle ekosistemin merkeziyetsizliğini güçlendirecek ADA’nın değeri de artacak.

ADA yüzde 15 artış ile bu haftanın en iyi performanlarından birini gösterdi. Faiz indirimiyle daha büyük bir ralli başlayabilir.