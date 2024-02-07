İzmir Token dolandırıcılığında yeni detaylar ortaya çıktı.

Günler önce Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı’nın binlerce kişiden 2,5 milyar TL toplayarak kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı.

Sedat Ocakçı tarafından kâr vaadiyle dolandırılan çok sayıda mağdur, Ocakçı Holding’e ait binanın önünde toplandı.

Yozgat’ta drone fabrikası kurma vaadiyle tanınan ve İzmir Token aracılığıyla yaklaşık 2.500 kişiyi dolandıran Ocakçı Holding’in kurucusu Sedat Ocakçı hakkında gözaltı kararı çıktı. Bu kararla birlikte gözler Ocakçı’nın ortakları arasında yer aldığı İzmir Token’e çevrildi.

Sedat Ocakçı geride bıraktığımız yıl Barış Turgut tarafından kurulan İzmir Token’e 15 milyon TL yatırım yaparak ortak olmuştu. Ocakçı’nın Siber Güvenlik Uzmanı yeğeni Salih Han ve soğuk cüzdandaki 2,5 milyar TL’lik kripto parayla birlikte Dubai’ye kaçtığı iddia ediliyor.

İzmir Emniyeti’nin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada toplamda 30 kişinin dolandırıcılığa dahil olduğu tespit edildi. Dolandırıcılar arasında Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı’nın yanı sıra eşi ve şirketin üst düzey yöneticileri de yer alıyor.

Ocakçı Holding’in ofisiyle birlikte belirlenen adreselere düzenlenen operasyonda çeşitli belgeler ve teçhizatlar ele geçirildi. 2.500’ü aşkın yatırıcıdan drone fabrikası kurma ve kripto par yatırımı aracılığıyla toplamda 2,5 milyar TL topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı’ya bir haftadır ulaşılamıyor. Bununla birlikte Ocakçı Holding’in ofisindeki tabelaların da kaldırıldığı belirtiliyor.

Mahkeme, 5 Şubat’ta aralarında Sedat Ocakçı’nın da yer aldığı 8 kişi için yurtdışına çıkış yasağı getirmişti.

Cumhuriyet’in 100. yıldönümünde Türkiye merkezli borsa Bzetmex’te ön satışa sunulan İzmir Token nedeniyle birçok kişi mağdur oldu.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre 1 ay önce devlet kurumundan emekli olan 62 yaşında de S.K. dolandırıcılara 200.000 TL kaptırdı. S.K. konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Elimde çantam bomboş kaldı. “Borsadan kar geliri elde ediliyor.” dediler. Bende aracımın birisini Adana’ya götürüp sattım. 200 bin lira parayı da getirip bunlara verdim. 200 bin liranın içerisinde 2-3 ay bana bir ödeme yapıldı. Daha sonra ‘yılbaşından sonra toplu ödeme yapacağız’, ‘paranızı borsada çalıştırıyoruz’, ‘paranız emin ellerde’ dediler. ‘Borsada elde edilecek karın belli bir kısmını size verilecek’ diye Harmandalı köy sakinlerine inandık, verdik. Şu an mağdurum. Elimde çantam bomboş kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum, lütfen bu işin peşini bırakmayın.

Öte yandan 63 yaşındaki çiftçi S.A. da şunları kaydetti:

Bütün milletin para verdiğini gördüm. Evvelden yüzde 15 gibi yüksek faizle para veriyordu, o esnada bende yatırdım. Aslında benim paramın tamamı 90 bindi. 90 bin, faizle 200 bin lirayı buldu. 200 binden sonra alıyordum, bende ona güvenerek işten çıktım. O paraya güvenerek koyun aldım. Şimdi insanlar paralarını istiyor benden. Koyunlarımı satacağım yok parasına.

Mağdur Z.Ö. ise 1,5 milyon TL’lik kredi çekerek Sedat Ocakçı’ya verdiğini söyledi:

Yüksek kar vaadinde bulundular, akrabaları bizi ikna etti. Her gün bizim oradan geçiyordu kendisi. ‘Siz vermiyorsunuz, herkes veriyor’ diye bizi kandırdılar. Bankalardan ve esnaf kefaletten 1,5 milyon kredi çekerek verdim. Benim şu an 300 bin lira ödemelerimle 1 milyon 700 bin lira borcum var.

M.A. adlı bir diğer mağdur ise dolandırıcıların valiz dolusu paralar getirerek elden dağıttığını ve bu sayede mahalle sakinlerinin gözünü boyadıklarını ifade etti. M.A. şöyle konuştu:

Para hırsı bürüdü insanları, insanlar kandı. Milletin paralarıyla burada tavuklu pilavlar dağıttılar, lokmalar döktürdüler, garibanlara yardım ettiler. Hayırsever bir profil çizdi kendisine burada” şeklinde konuştu.

Mağdurlardan 44 yaşındaki C.Ö. İzmir Token’i reklamlardan gördüğünü ve 150.000 TL kredi çekerek İzmir Token’i aradığını ve İzmir Token yetkililerinin kendisini daha hızlı kâr elde edebileceğini söyleyerek Ocakçı Holding’e yönlendirdiğini ifade etti. C.Ö. şunları kaydetti:

Tüm vatandaşlarımıza buradan kendim adıma sesleniyorum; lütfen böyle kurumlara hiçbir şekilde itibar etmeyin. Ben bile kanmam diyordum; ama maalesef bende aynı tuzağa düştüm.

Ocakçı Holding çalışanlarından İ.Ç. kendisinin de mağdur olduğunu ve Sedat Ocakçı’ya 700.000 TL kaptırdığını ifade etti:

Aracımı satarak yüksek faiz vaadine 700 bin lira para yatırdım. İzmir Token kısmına da 30 bin lira para yatırdım. Paramızı alamadık. Gerek WhatsApp konuşmalarında, gerekse de yapılan toplantılarda ‘arkadaşlar korkmayın, bin x olacak’ şekilde sürekli konuşmalar yapıldı. Paramızı çekmeyelim diye bize yine bir güven sağladılar.

Kısa bir süre önce Sedat Ocakçı tarafından çekilen bir video medyaya yansıdı. Söz konusu videoda Sedat Ocakçı’nın çalışanlarına İzmir Token’i anlattığı ve onları yatırım yapmaya teşvik ettiği görülüyor. Videoda Sedat Ocakçı şu ifadeleri kullanıyor:

1 milyon portföyü olan bir çalışanımız, Nisan ayında isterse nakit olarak 1 milyonunu alacak, kendi tasarruflarını kendisi yönetecek. “Eğer ben yine eskisi gibi sizin yönetmenizi istiyorum’ derse, biz bunu artık İzmir Token üzerinden yapacağız. Örneğin; Ahmet’in bugün itibariyle bizde 1 milyon lirası var. Biz bu 1 milyon lirayı İzmir Token’e çevireceğiz. Tanesi 1 liradan 1 milyon adet İzmir’e çeviriyoruz. Bu 1 milyon adet İzmir’inizi borsa cüzdanınıza atıyorum. Artık 1 milyon İzmir Token’iniz var.