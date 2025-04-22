Synthetix’in algoritmik stablecoin’i sUSD, bir dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam ederken, protokolün kurucusu Kain Warwick, yatırımcıları harekete geçmeye çağırdı.

Daha Sert Önlemler Devreye Girebilir

Warwick, sorunu çözmek için gönüllülük esasına dayalı mevcut yaklaşımın yeterli olmadığını ve katılım artmazsa daha sert önlemlerin devreye gireceğini belirtti.

sUSD’nin dolardan kopuşu (depeg), son haftalarda yapılan bazı sistem değişiklikleri sonrası hız kazandı. Değişiklikler ise sUSD’nin nasıl üretildiği ve teminatlandırıldığıyla ilgiliydi. Sorunu çözmek için bir likidite programı başlatılmış olsa da şu ana kadarki etki yetersiz kaldı.

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Warwick, 21 Nisan’da X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, yeni stake mekanizmasıyla SNX sahiplerinin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. “420 Havuzu” adı verilen yeni program kapsamında, SNX yatırımcıları sUSD’lerini 12 ay boyunca kilitleyerek 5 milyon SNX’lik ödülden pay alabiliyor. Amaç ise piyasadaki fazla arzı absorbe edip satış baskısını azaltmak.

Zorunlu Yaptırımlar mı Geliyor?

Öte yandan katılım yine düşük kalırsa, ödül temelli teşvik sisteminin yerini zorunlu yaptırımlar alabilir. Warwick, esprili bir dille şunları söyledi:

“Hiçbir şey yapmamak işe yaramadı. Şimdi havuç verdik, biraz işe yarıyor gibi ama henüz emin değilim. Hepiniz benim sopayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Havuç yemeyecekseniz kötü haberim var.”

Kırılmanın temel nedeni, SIP-420 adlı büyük bir protokol güncellemesi. Güncellemeyle sUSD basmak için gereken teminat oranı yüzde beş yüzden yüzde iki yüze düşürüldü ve staking havuzu tek bir protokol yapısına bağlandı. Yani daha az teminatla daha çok sUSD üretilebilir hale geldi. Ancak bu da talep yetişmeden piyasayı sUSD ile doldurdu ve değeri bir doların epey altına geriledi.

Warwick, çözümün sistem içindeki sermayeyi etkin şekilde yönlendirmekten geçtiğini şu sözlerle vurguladı:

“SNX yatırımcılarının toplam varlığı birkaç milyar doları buluyor. Yani kaynak var, mesele doğru teşvikleri oluşturmak. Yavaş başlayacağız ama çözüm bulup yolumuza devam edeceğimizden eminim.”