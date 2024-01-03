Bitcoin (BTC) 15 yıl içerisinde dijital varlıkların ve küresel finans piyasasının seyrini değiştirdi.

15 yıl önce bugün, Satoshi Nakamoto Bitcoin ağının Genesis bloğunu çıkararak kripto paraların temellerini attı.

Bitcoin topluluğu, 2009 yılından bu yana 3 Ocak tarihinde Bitcoin’in doğum gününü kutluyor. Kripto para tarihindeki en önemli anlardan biri olan 3 Ocak, bu yıl da toplulukta coşkuyla kutlandı.

Bitcoin’in 15. Yıldönümü

Bitcoin blockchain’indeki ilk blok olan Genesis, Sourceforge’da yayınlanan işlem için ödül olarak kazanılan ilk 50 BTC’yi içeriyor. Sourceforge, GitHub’a taşınmadan önce Bitcoin’in açık kaynak kod tabanı için orijinal depoydu. Referans alınacak önceki bir bloğun olmaması nedeniyle Genesis’ten çıkarılan ilk 50 Bitcoin harcanamaz bir şekilde işlem adresinde kaldı.

Bitcoin’in Genesis bloğunda Satoshi Nakamoto o günkü bir gazete manşetine atıfta bulunuyor. Satoshi Nakamoto, İngiltere’nin The Times gazetesinin manşetindeki “The Times 03/Jan/2009 Şansölye bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde.” ifadesine Genesis bloğunda yer veriyor.

Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, 1929’daki Büyük Buhran’dan bu yana en şiddetli ekonomik çöküş olarak kabul edilen 2008 Küresel Ekonomik Krizi’ne yanıt olarak 31 Ekim 2008 tarihinde yayınlandı. Satoshi Nakamoto, Bitcoin konseptiyle nefret ettiği bankalardan ve aracılardan uzak, merkezsiz ve güvene dayalı olmayan bir finansal sistem geliştirmeyi hedefledi.

BTC Nereye Kadar Geldi?

Aradan geçen on beş yıllık süreçte Bitcoin, dijital varlıkların ve bir bütün olarak finans piyasasının görünümünü değiştirdi. Yaklaşık 900 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Bitcoin (BTC), birçok ülkenin itibari para biriminin toplam değerini geride bıraktı. Tüm dünyada kabul görmeye başladı. Öte yandan kripto paralar da 1,8 trilyon dolarlık bir piyasaya dönüştü.

Yıllar içerisinde kendisini kanıtlayan Bitcoin (BTC) özellikle kriz dönemlerinde bir güvenli liman işlevi görmesi sebebiyle “dijital altın” olarak adlandırılmaya başlandı. Bu süreçte dünyanın dört bir yanındaki birçok ülke, başta görmezden geldiği Bitcoin karşısında diz çökmek zorunda kaldı. Öte yandan kurumsal yatırımcılar da varlığın yıllar içerisinde kaydettiği göz kamaştıran performans sonrasında varlığa büyük bir ilgi göstermeye başladı.

Her ne kadar Bitcoin (BTC) şu anda 43.000 dolar bandında işlem görse de lider kripto para birimi 2021 yılının Kasım ayında 68.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti. Şimdilerde ise kripto para sektöründe nefesler tutulmuş ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) aralarında BlackRock ve Fidelity’nin de yer aldığı kurumlar tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurularına vereceği yanıt bekleniyor.

Öte yandan Bitcoin’de bu yılın Nisan ve Mayıs ayları arasında ise boğa sezonu döngüleriyle yakından ilişkilendirilen blok ödülü yarılanması gerçekleşecek.

Son 15 yıla damga vuran Bitcoin (BTC), kısa bir süre önce geride bıraktığımız 2023 yılına da benzer şekilde damga vurdu. Yıllık bazda %160 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC), hisse senedi endeksleri, tahviller, hisse senetleri ve altını geride bıraktı.