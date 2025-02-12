MoonPay, TRUMP’ın lansman haftasında artan talebi karşılayabilmek için Galaxy Digital ve Ripple’dan toplamda 160 milyon dolar değerinde kredi aldı.

MoonPay Başkanı Keith Grossman, bu iş birliğinin detaylarını “When Shift Happens” podcastinde açıkladı. Anlaşmaya göre MoonPay CEO’su Ivan Soto-Wright, adeta “hayatını imzalamak” ve şirketin rezerv fonları üzerinde herhangi bir haciz olmadığını “garanti etmek” zorundaydı. Grossman, “Hacimler inanılmaz boyutlardaydı. Kripto işlemleri için kullandığımız likiditenin tamamı, BlackRock hesaplarında geleneksel finansman yöntemleriyle kilitlenmişti.” ifadelerini kullandı.

O sırada ellerinde olan kripto fonları, Trump meme coin ekibinin yönlendirmesiyle kullanıcıların Moonshot adlı mobil uygulama üzerinden alım yapmasıyla hızla tükendi. MoonPay ise bu uygulamanın tek kripto ödeme sağlayıcısı olarak hizmet veriyordu.

Kullanıcılar TRUMP tokenını almak için MoonPay’in kripto rezervlerini kullandı, bu rezervler de USDC stablecoin olarak işleme girdi ve ardından Solana blokzincirinde Trump’ın meme coinini satın almak için kullanıldı.

Eğer MoonPay, bu işlemler için yeterli likiditeye sahip olmasaydı, lansman haftasında 750 bin yeni kullanıcıyı platforma dahil eden şirket, tokena erişim sağlayamayabilir ve bu da tokenin hızlı büyümesini olumsuz etkileyebilirdi. Grossman, “Eğer likiditemiz bitseydi, uygulama ‘Üzgünüz, işlem yapılamıyor’ mesajı verirdi.” dedi.

Bu sorunun önüne geçmek için Grossman ve Soto-Wright, MoonPay CFO’su Mouna Siala ile birlikte ihtiyaç duyulacak fon miktarını hesapladı. İlk tahmin 50 milyon dolarken, tokenin ilk 24 saatteki büyümesi göz önüne alındığında bu rakam hızla 100 milyon dolara çıktı.

Geleneksel finans sistemlerinde kilitli olan rezervler nedeniyle Grossman, Galaxy’nin CEO’su Mike Novogratz’a mesaj attı ve kısa bir görüşmenin ardından kredi anlaşması sağlandı. MoonPay ekipleri, krediyi geri ödeyebileceklerini belgelemek için BlackRock bağlantıları sayesinde yoğun bir evrak sürecine girişti.

Ancak 100 milyon dolar yeterli olmadı. TRUMP tokenına olan talebin ertesi gün de artmaya devam etmesiyle MoonPay, bu kez Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’dan destek istedi. Grossman, “Trump tokenının talebini hafife aldık” diyerek, Garlinghouse’un ek kredi sağlamayı kabul ettiğini belirtti. Sonuç olarak, Ripple’dan Galaxy’ye 60 milyon dolar aktarıldı ve bu fonlar nihayetinde MoonPay’e ulaştırıldı.

Avrupa ve ABD’de geleneksel finans sistemlerinin pazartesi ve salı günü tekrar devreye girmesiyle MoonPay, fonlarına erişimi yeniden sağladı ve salı öğleden sonra kredilerini tamamen geri ödedi.

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CoinGecko verilerine göre, TRUMP tokenı lansmanının ilk beş gününde günlük ortalama 20 milyar doları aşan işlem hacmi kaydetti ve 48 saat içinde toplamda 73 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.

Lansmandan birkaç gün sonra Binance ve Coinbase gibi büyük merkezi borsalarda listelenmesi, tokena erişimi daha da kolaylaştırdı.

MoonPay temsilcisi, Grossman’ın anlattıklarının doğru olduğunu doğrularken, Galaxy ve Ripple temsilcileri yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.