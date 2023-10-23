İsviçre merkezli otel işletmesi Gabbani, gıda üretim tesisindeki enerji fazlasını Bitcoin madenciliği yapmak için kullanacak.

İsviçre’nin Lugano şehrindeki Hotel Gabbani, gıda üretim tesisindeki enerji fazlasını BTC madenciliği yaparak değerlendirecek. Bu proje aynı zamanda İsviçre’nin Lugano kentinin Avrupa’nın önde gelen blockchain merkezi olma çabalarını güçlendirecek.

Söz konusu gelişme, dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin geliştiricisi Tether tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre Hotel Gabbani, Avrupa’daki elektrik maliyetleri artmaya devam ederken açığa çıkan enerji fazlasını değerlendirmek için bir Bitcoin madencilik sistemi kuracak.

Hotel Gabbani ayrıca Lugano’nun Plan B projesini desteklemek amacıyla geliştirilen “Panettone” adlı ürününü de duyurdu. Plan B, Lugano şehrinin mali yapısının Bitcoin’le yeniden şekillendirilmesini amaçlıyor. Hotel Gabbani, Banettone ve diğer ürünlerin üretildiği tesisine 100.000 KW’lık bir güneş enerjisi sistemini kurdu ve çeşitli iyileştirmeler yaptı. Böylelikle Hotel Gabbani, enerji bağımsızlığını, sürdürülebilirliği ve Bitcoin madenciliği için ekstra enerji sağlamayı hedefliyor.

Tether yaptığı açıklamada Hotel Gabbani’nin bu girişimi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bu geleceğe dönük yaklaşım, Gabbani’yi kendi alanında öncü bir şirket olarak konumlandırıyor ve potansiyel olarak dünya çapında türünün ilk örneği haline getiriyor. Kökleri Domenico’nun 1937’deki büyükbabasına kadar uzanan bir geleneğe dayanan yüksek kaliteli gıda üretiminin en son teknolojilerle birleştirilmesi, Gabbani’nin sürdürülebilir bir gelecek sağlama ve büyümeyi teşvik etme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Bitcoin Şehri Lugano

İsviçre’nin Lugano şehri günlük yaşamın her alanında blockchain ve Bitcoin’in etkisini hızlandırmak için Plan B programını başlattı. Bu program, Bitcoin’in ve blockchain teknolojisinin günlük yaşamda kullanımını arttırmayı hedefliyor.

Halihazırda Avrupa’nın önde gelen blockchain merkezlerinden biri olarak anılan Lugano şehri, Bitcoin, Tether ve LVGA’yı yasal ödeme aracı olarak kabul ediyor. Lugano sakinleri bu varlıklarla vergi ve kamu ödemelerini gerçekleştirebiliyor.