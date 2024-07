İsviçre devlet bankası Post Finance, ADA, XRP, DOT, SOL ve AVAX’ı listeleyerek kripto para hizmetlerini genişletti.

Post Finance kripto paralar konusundaki ilk girişimini 2024 yılının Şubat ayında yaptı. Takip eden haftalarda kripto para alım-satım ve saklama hizmetlerini genişleten Post Finance, şu anda 16 farklı kripto para birimini destekliyor.

🚀 We now also offer the Avalanche, Cardano, Polkadot, Ripple and Solana #cryptocurrencies for trading and custody. #thinkcrypto

Charles Hoskinson söz konusu gelişmeyi X hesabı üzerinden paylaştı. Hoskinson, Post Finance’e Ethereum’un ilk yıllarında verdiği destek nedeniyle teşekkür etti ve Cardano’nun (ADA) da listelenmesiyle iş birliklerinin devam ettiğine vurgu yaptı.

Fun Fact: when I was at Ethereum, Postfinance was actually one of our first banking partners. They were always nice and easy to work with. https://t.co/w9jCTXDeeH

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 1, 2024