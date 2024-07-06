İsviçre devlet bankası Post Finance, ADA, XRP, DOT, SOL ve AVAX’ı listeleyerek kripto para hizmetlerini genişletti.

Post Finance kripto paralar konusundaki ilk girişimini 2024 yılının Şubat ayında yaptı. Takip eden haftalarda kripto para alım-satım ve saklama hizmetlerini genişleten Post Finance, şu anda 16 farklı kripto para birimini destekliyor.

🚀 We now also offer the Avalanche, Cardano, Polkadot, Ripple and Solana #cryptocurrencies for trading and custody. #thinkcrypto — PostFinance (@PostFinance) July 1, 2024

Charles Hoskinson Gelişmeyi Memnuniyetle Karşıladı

Charles Hoskinson söz konusu gelişmeyi X hesabı üzerinden paylaştı. Hoskinson, Post Finance’e Ethereum’un ilk yıllarında verdiği destek nedeniyle teşekkür etti ve Cardano’nun (ADA) da listelenmesiyle iş birliklerinin devam ettiğine vurgu yaptı.

Fun Fact: when I was at Ethereum, Postfinance was actually one of our first banking partners. They were always nice and easy to work with. https://t.co/w9jCTXDeeH — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 1, 2024

Charles Hoskinson’ın bu paylaşımı, kripto para topluluğundan çeşitli tepkiler aldı. İsviçre vatandaşları ve memecoin meraklıları duyuruyu coşkuyla karşıladı. Bazıları ise bu konudaki endişelerini dile getirdi.

Kimileri bu ortaklığın Charles Hoskinson’ın evcil domuzuyla ilişkilendirilen memecoin PEPE ile de ortaklık kurulabileceğine dair spekülasyonları arttırdı. Kimileri ise Post Finance’e yönelik kötüm müşteri deneyimi eleştirini ve son yıllarda iflas eden kripto para borsalarını hatırlattı.

Kripto para hizmetlerini 2024 yılının Şubat ayında başlatan Post Finance, müşterilerin kripto para birimlerini alıp satmalarına ve güvenli bir şekilde saklamalarına olanak tanıyor.

Post Finance’in çeşitli kripto para birimleri için listeleme kararı alması, artan kurumsal benimsenmeye işaret ediyor.