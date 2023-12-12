ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 15 Ocak 2024 tarihine kadar BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvuruna ilişkin kararını açıklaması gerekiyor.

Özet:

Kripto para piyasasında SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair beklentiler iyiden iyiye arttı. 2024 yılının ilk günlerinde SEC’in aralarında BlackRock, Fidelity ve Invesco gibi devlerin başvurularına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

BlackRock sürüye liderlik ediyor: Yönetimi altında yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık bulunan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, şimdiye kadar yaptığı 576 ETF başvurusundan 575’i için onay aldı. Dolayısıyla BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylanacağına dair beklentiler oldukça yüksek.

BlackRock gibi dev bir şirketin başvurusunun onaylanması, BTC fiyatında devasa bir yükselişi tetikleyebilir. Önde gelen analistler ve uzmanlar bu tür bir gelişme sonrasında BTC’nin kolaylıkla 100.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Spot Bitcoin ETF Başvuruları Ne Zaman Onaylanacak?

Son dönemdE ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler ciddi şekilde arttı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) önümüzdeki günlerde spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararlarını açıklaması bekleniyor.

Şu ana kadar spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketler arasında BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco gibi dev kurumsal yatırımcılar yer alıyor. Kripto para analitik platformu IntoTheBlock, spot Bitcoin ETF başvurularının son karar tarihlerine yer verdiği bir çizelge hazırladı.

Grayscale’in GBTC kodlu ürünü, listenin ilk sırasında yer alıyor ve SEC’in bu başvuruya ilişkin kararını 1 Ocak 2024 tarihine kadar açıklaması gerekiyor. Bitwise’ın başvurusunun son karar tarihi 14 Ocak, BlackRock, VanEck, WisdomTree, Fidelity ve Invesco’nun başvuruları için son karar tarihi ise 15 Ocak. Hasdex ve Franklin Templeton tarafından yapılan başvurular için son karar tarihi ise 31 Mart 2024.

BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF Başvurusu Onaylanacak mı?

Şimdiye kadar ABD’de spot Bitcoin ETF başlatmak için başvuran şirketlerin büyük bir çoğunluğunun yönetimi altında milyarlarca dolarlık varlık bulunuyor. Bu şirketlerin en büyüğü ise yönetimi altında 10 trilyon dolarlık varlık bulunan BlackRock.

BlackRock’ın Haziran ayında spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmasının ardından önde gelen birçok varlık yönetim şirketi de onu takip etti. Yönetimi altında yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık bulunan BlackRock, 16 Haziran’da spot Bitcoin ETF’i başlatmak için SEC’e başvuruda bulundu.

Her ne kadar SEC şimdiye kadar kripto paralara karşı düşmanca bir tutum sergilese de BlackRock’ın devreye girmesi, SEC’in yıllardır onaylamadığı spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakacağına dair umutları arttırdı. Zira BlackRock’ın şimdiye kadar yaptığı 576 ETF başvurusundan 575’i onaylandı.

Sonuç olarak çok sayıda uzman ve analist, SEC’in artık spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağına inanıyor. Bununla birlikte olası bir onay durumunda Bitcoin (BTC) fiyatının da 100.000 dolara yükselebileceğine dair tahminler var.