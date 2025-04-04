Kripto piyasası, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı küresel tarifelerin yarattığı belirsizlikle mücadele ederken, bazı varlıklar yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor. Haftalık bazda çift haneli kayıplar yaşansa da, Solana (SOL) ve Ethereum (ETH) toparlanma sürecinin başını çekiyor.

Trump’ın tarifelerinin ardından gelen panik dalgasıyla geleneksel yatırımcılar altın ve gümüşe yönelirken, altın fiyatları 3.168 dolarla yeni bir rekora ulaştı. Ancak dijital varlık piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. Solana, Ethereum, Ripple USD (RLUSD) ve Tether (USDT), sosyal medyada en çok tartışılan tokenler arasına girdi.

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Kripto analiz platformu Santiment tarafından paylaşılan verilere göre, yatırımcı ilgisi artarken, Solana ve Ethereum, piyasa trendlerini belirleyen varlıklar olarak öne çıkıyor. Solana, 12,4’lük haftalık düşüşle 114,57 dolara gerilese de, ABD’de PayPal’ın Solana entegrasyonunu duyurması, varlığa olan güveni tazeledi.

Ethereum da benzer şekilde yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Özellikle yaklaşan Pectra güncellemesi, ETH için büyük beklentiler yaratmış durumda. Güncelleme bir ay ertelense de, ağın etkinliğini artırması ve yatırımcı ilgisini canlandırması bekleniyor.

Ancak zincir üstü veriler, endişe verici bir eğilime işaret ediyor. Şubat sonundan bu yana Ethereum’daki büyük işlemler %64 oranında düşüş yaşadı ve son iki haftada 760.000 ETH piyasaya sürüldü. Bu durum, fiyatta aşağı yönlü baskı oluşturdu. ETH, kısa süreliğine 1.900 dolar seviyesini test etse de, yeniden düşüş yaşayarak 1.738 dolara geriledi.

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Altcoin piyasasında da çalkantılar sürüyor. Cardano (ADA), büyük yatırımcıların satışlarıyla birlikte son 30 günde %36,7 değer kaybederek 0,6334 dolara kadar düştü. Özellikle balinaların 136 milyon dolarlık ADA satışı, varlığın üzerinde baskı yaratıyor. Ancak Cardano topluluğu, yeni duyurulan Veridian cüzdanının, uzun vadede projeye olan ilgiyi artırabileceğini düşünüyor.

Stabilcoin piyasasında ise Ripple’ın RLUSD varlığı dikkatleri üzerine çekti. İşlem hacmi %87 artarak 10 milyar doları aştı. Ancak bazı analistler, RLUSD’nin diğer stabilcoin’lerle rekabet etmekte zorlanabileceğini düşünüyor. Buna karşın, piyasanın en güçlü stabilcoin’i olmaya devam eden Tether’in USDT’si, 66,14 milyar dolarlık dolaşımıyla hâlâ lider konumda bulunuyor. Tether ayrıca rezervlerini güçlendirmek için 735 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurdu.

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Piyasada genel görünüm karışık olsa da, Solana ve Ethereum’un toparlanma potansiyeli yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor. Öte yandan, ABD ekonomisindeki gelişmeler ve FED’in likidite politikalarındaki olası değişiklikler, kripto piyasasının yönünü belirleyen en önemli faktörler olmaya devam ediyor.