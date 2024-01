Popüler kripto para veri sağlayıcısı CoinGecko kısa bir süre önce spot Bitcoin ETF’leriyle ilgili olarak yaptığı bir araştırmanın verilerini paylaştı.

CoinGecko bu araştırmada, spot Bitcoin ETF’lerine en çok ilgi gösteren ülkeleri ve ABD eyaletlerini sıraladı.

Küresel çapta spot Bitcoin ETF’lerine en çok ilgi gösteren ülkeler arasında Lüksemburg 100 puanla başı çekerken, onu 90. yüzdelik dilimde yer alan St. Helena, Singapur ve İsviçre takip ediyor. Öte yandan Nevada ise,New York ve Kaliforniya gibi ABD’nin geleneksel finans merkezlerini geride bırakarak spot Bitcoin ETF’lerine (Borsa Yatırım Fonları) en çok ilgi gösteren ABD eyaletleri arasında ilk sırada yer alıyor.

1/ Which states in the US are most interested in Bitcoin ETFs?

Our study shows that Nevada, which is home to the gambling city of Las Vegas, is the most interested in Bitcoin ETFs.

Read the full study: https://t.co/x78yL5rsNU pic.twitter.com/QnyDhPrKfq

— CoinGecko (@coingecko) January 5, 2024