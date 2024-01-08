Popüler kripto para veri sağlayıcısı CoinGecko kısa bir süre önce spot Bitcoin ETF’leriyle ilgili olarak yaptığı bir araştırmanın verilerini paylaştı.

CoinGecko bu araştırmada, spot Bitcoin ETF’lerine en çok ilgi gösteren ülkeleri ve ABD eyaletlerini sıraladı.

Küresel çapta spot Bitcoin ETF’lerine en çok ilgi gösteren ülkeler arasında Lüksemburg 100 puanla başı çekerken, onu 90. yüzdelik dilimde yer alan St. Helena, Singapur ve İsviçre takip ediyor. Öte yandan Nevada ise,New York ve Kaliforniya gibi ABD’nin geleneksel finans merkezlerini geride bırakarak spot Bitcoin ETF’lerine (Borsa Yatırım Fonları) en çok ilgi gösteren ABD eyaletleri arasında ilk sırada yer alıyor.

1/ Which states in the US are most interested in Bitcoin ETFs? Our study shows that Nevada, which is home to the gambling city of Las Vegas, is the most interested in Bitcoin ETFs. Read the full study: https://t.co/x78yL5rsNU pic.twitter.com/QnyDhPrKfq — CoinGecko (@coingecko) January 5, 2024

CoinGecko bu verileri, 2019 yılının Ocak ayıyla 2024 yılının Ocak ayı arasındaki Google Trends verilerini analiz ederek derledi.

Nevada İlk Sırada

CoinGecko araştırmasına göre, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi konusunda 15 ülke arasında 45 puanla Portekiz ve Avustralya ile aynı sırayı paylaşıyor. Bu da ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin, Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin gerisinde kaldığına işaret ediyor.

ABD’de Nevada, 100 tam puan alarak spot Bitcoin ETF’lerine en fazla ilgi gösteren eyaletler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Nevada eyaletinin ışıltılı kumarhanelere ve dev finansal girişimlere ev sahipliği yapan Las Vegas şehrini de bünyesinde barındırdığı düşünüldüğünde bu ilgi, dikkate değer.

Listenin ikinci sırasında ise 93 puanla Washington DC yer alıyor. New Jersey 88 puanla üçüncü sırada ve New Hampshire ise 87 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İlginç bir şekilde New York ve Kaliforniya gibi geleneksel finans ve teknoloji merkezleri listenin 7. ve 8. sıralarında kendilerine yer buluyor. Son sırada ise 19 puan alan iki eyalet Mississippi ve Kuzey Dakota yer alıyor.

Veriler, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması konusunda ülke çapında bir beklenti olduğunu gösteriyor.

Lüksemburg İlk Sırada

CoinGecko’nun küresel sıralamasında ise spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi konusunda Lüksemburg ilk sırada. Onu 90’lık yüzdelik dilimde yer alan St. Helena, Singapur ve İsviçre takip ediyor. Bununla birlikte halihazırda spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürüldüğü İsviçre, Almanya, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin de ilk 15 ülke arasında yer aldığını gösteriyor.

Öte yandan Brezilya, halihazırda iki spot Bitcoin ETF’ine sahip olmasına rağmen sıralamada ilk 15 ülke arasında yer almıyor. Spot Bitcoin ETF’lerine en çok ilgi gösteren 15 ülke şu şekilde:

Lüksemburg St. Helena Singapur İsviçre Avusturya Almanya Kanada Hollanda Hong Kong Kıbrıs Slovenya ABD Portekiz Avustralya Çin