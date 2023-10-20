Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 40 milyar dolar arttı.

Birkaç gündür yatay seyirde işlem gören lider kripto para birimi Bitcoin, son 12 saatte yeniden harekete geçti ve 30.000 dolara yaklaştı. Altcoin’ler de bu süreçte yükselişe geçti. SOL, BCH, XRP, XLM ve MNT %12’ye varan yükselişler yaşadı.

Bitcoin 30.000 Dolara Doğru İlerliyor

Sıkıcı geçen hafta sonunun ardından Bitcoin (BTC) Pazartesi günü 28.000 dolara yükseldi. Ancak Bitcoin bu noktada durmadı. SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onayladığına dair haberlerin ardından Bitcoin bir anda 2.000 dolar değer kazanarak son birkaç ayın zirvesine ulaştı.

Ancak haberlerin sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından BTC fiyatı tüm kazançlarını silerek başladığı yere geri döndü. Her ne kadar BTC hafta içerisinde birkaç kez daha yükseliş girişiminde bulunsa da ne yazık ki başarısız oldu.

Bitcoin (BTC), Perşembe günü gece geç saatlerde yükselişe geçti ve 29.400 dolara yükseldi. Lider kripto para birimi Cuma günü itibariyle ise 29.800 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in 30.000 dolara yaklaşmasıyla birlikte piyasa değeri de 580 milyar doları aştı.

Altcoin’ler de Bitcoin’i takip ederek son 24 saatte yükseliş trendine başladı. Ethereum %4 oranında değer kazanarak 1.600 doları aştı. BNB, Cardano, Dogecoin, Tron, Toncoin, Polygon, Polkadot ve Litecoin de benzer yükselişler yaşadı.

Ripple ise SEC karşısında kazandığı üçüncü kritik zaferin ardından %7 oranında değer kazandı. Piyasa değeri yüksek altcoin’ler arasında en kayda değer yükselişi ise Solana (SOL) kaydetti. SOL %13 oranında değer kazanarak 27 dolarla son birkaç haftanın zirvesini kaydetti.

Bitcoin SV ve Stacks ise sırasıyla %29,5 ve %19 oranında artışlar yaşadı.

Kripto para piyasasının toplam değeri yaşanan yükselişler sonucunda 40 milyar dolar arttı ve 1,2 trilyon dolara yükseldi.