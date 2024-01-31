Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde: RNDR, PYTH ve LINK.

Yeni haftayla birlikte yükseliş trendine başlayan Bitcoin (BTC), 12 Ocak’tan bu yana ilk kez 44.000 dolar sınırına dayandı. 44.000 dolar direncini desteğe dönüştürmekte başarısız olan lider kripto para birimi 42.000 dolar bandına geriledi.

Günün en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında BLUR, MANTA, BONK, FTM ve STX yer alıyor. Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında SOL, XRP, ADA ve AVAX da %5’in üzerinde değer kayıpları yaşadı.

BTC 43.000 Doların Altına Geriledi

11 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından düşüşe geçen BTC, geride bıraktığımız hafta Salı günü 38.500 doların altına kadar geriledi. Bu destek seviyesinden güç alarak yükselişe geçen lider kripto para birimi geçen hafta Cuma günü bir kez daha 40.000 dolara yükseldi.

Pazar günü 42.700 dolara kadar yükselen lider kripto para birimi, Pazartesi günü küçük çaplı bir fiyat düzeltmesine gittikten sonra 43.000 doların üzerine yükseldi. Boğaların güçlü bir şekilde BTC fiyatını yukarı itmesiyle 12 Ocak’tan bu yana ilk kez 44.000 dolar sınırına dayanan BTC, bu seviyelerde tutunmayı başaramadı ve 31 Ocak tarihinde 42.000 doların altına geriledi.

Son gelişmeler ışığında BTC’nin piyasa değeri 840 milyar dolara, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki pazar payı ise %51,1’e geriledi.

Altcoin’ler de Düşüşe Geçti

Bitcoin’deki yükseliş trendiyle birlikte son günlerde kayda değer yükselişler yaşayan altcoin’ler son 24 saatte yönünü tekrar aşağıya çevirdi. En büyük 10 kripto para arasında en büyük düşüşü %6,69 oranında gerileyen Avalanche (AVAX) kaydetti. Onu %6,07 ile SOL ve %5,46 ile ADA takip ediyor.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar ise şu şekilde:

LINK %2,85 RONIN %1,85 FLR %1,76 PYTH %1,74 FXS %1,33 RNDR %1,33

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,44 oranında azalarak 1,63 trilyon dolara geriledi.