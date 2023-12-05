Son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto para %33,6 oranında değer kazanan Stacks (STX) oldu. Onu Conflux (CFX), ORDI (ORDI), KuCoin (KCS) ve Flow (FLOW) gibi kripto paralar takip ediyor.

Bitcoin (BTC) hafta başında 42.000 doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesini kaydetti. Bu gelişme sonrasında kripto para piyasasının geri kalanı da hareketlendi. Her ne kadar yüksek piyasa değerli altcoin’lerin büyük bir kısmı kırmızı renkte olsa da kayda değer oranda yükseliş yaşayan kripto paralar da yok değil.

En yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 kripto para arasında en büyük düşüşü -%5,5 oranında değer kaybeden Solana (SOL) yaşadı.

Bitcoin’deki Yükseliş Trendi

Lider kripto para birimi BTC, Aralık ayıyla birlikte tekrar yönünü yukarıya çevirdi. 1 Aralık’ta 38.000 dolardan işlem gören BTC, Cumartesi günü yükseliş trendine başladı ve 39.500 dolara kadar yükseldi. Nispeten sakin geçen Pazar gününün ardından Bitcoin yeni haftaya oldukça enerjik başladı ve 2022 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez 40.000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin bununla yetinmedi ve gün içerisinde 42.400 dolara kadar yükselerek son 19 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin (BTC) 5 Aralık 2023 tarihi itibariyle 41.764 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 815 milyar dolar bandında ve altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %53 seviyesinde.

Son 24 saatlik zaman diliminde Ether (ETH) -%2,6 oranında değer kaybederek 2.202 dolara, Binance Coin (BNB) ise -%2,2 oranında değer kaybederek 229,56 dolara geriledi. Bu süreçte Cardano, Tron ve DOGE’de de benzer boyutlarda değer kayıpları yaşandı.

Ripple (XRP) -%4,4, Chainlink (LINK) %4,6, Toncoin (TON) -%3,6, Avalanche (AVAX) -%3,6 ve Polygon (MATIC) -%4,1 oranında değer kaybetti.

En yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 kripto para projesi arasında en büyük düşüşü Solana (SOL) yaşadı. SOL %5,5 oranında değer kaybederek 60 dolar bandına geriledi.

Bununla birlikte son 24 saatte kripto para piyasasında yalnızca düşüşler yaşanmadı. Bu süreçte %33,6 oranında değer kazanan Stacks (STX), en iyi performans gösteren kripto para birimi oldu. Onu CFX (%20,8), ORDI (%21,3), KCS (%13,7) ve FLOW (%17,7) gibi kripto paralar takip ediyor.

Son fiyat hareketlilikleri neticesinde kripto para piyasasının toplam değeri 1,550 trilyon doların biraz altına geriledi.