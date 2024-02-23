Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında Filecoin (FIL) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) dün 52.000 dolar direncini desteğe dönüştürmekte başarısız oldu ve yaklaşık bin dolar değer kaybederek 50.856 dolara kadar geriledi.

Bu süreçte altcoin’lerde de ciddi değer kayıpları yaşandı. LINK, UNI ve ICP en çok değer kaybeden altcoin’ler arasında yer alıyor.

Bitcoin 52.000 Doları Geçemedi

Son birkaç haftadır yükseliş trendinde olan Bitcoin (BTC) 10.000 dolar değer kazanarak 53.000 dolara kadar yükseldi ve böylelikle son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin’in 20 Şubat Salı günü 53.000 dolara yükselmesi ve bu direnci desteğe çevirmemesi sonucunda varlık düşüş trendine başladı.

Son 24 saatte ağırlıklı olarak 51.000 dolar ile 52.000 dolar aralığında işlem gören BTC, 52.000 doları aşmak için yaptığı girişimlerde başarısız oldu ve 50.856 dolara kadar geriledi. Bu nedenle kripto para piyasasında son 24 saatte yaklaşık 125 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri hala 1 trilyon doların üzerinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,9 seviyesinde.

En Çok Yükselen ve Düşen Altcoin’ler

Altcoin’ler dün kayda değer yükselişler yaşadıktan sonra bugün tekrar düşüşe geçti. Dün 3.000 doların üzerine yükselen Ethereum (ETH) son 24 saatte %1,4 oranında değer kaybederek 2.940 dolar bandında işlem görüyor.

BNB, SOL, XRP, ADA, AVAX, TRX, DOGE, LINK, DOT bu süreçte %1 ile %4 arasında değer kayıpları yaşadı.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şöyle:

Flare (FLR): %16,6 Siacoin (SC): %14,1 Starknet (STRK): &10,2 Filecoin (FIL): %8,6 Render (RNDR): %8,85

Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar ise şu şekilde:

Helium (HNT): -%7,9 Immutable (IMX): -%6,9 Bittensor (TAO): -%6,3 Calestia (TIA): -%5,9 Ronin (RON): -%5,6

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,11 oranında azaldı ve 2,040 trilyon dolara geriledi.