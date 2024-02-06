Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında ilk sırada Ethereum Name Service (ENS) yer alıyor. Onu Optimism (OP), Pendle (PENDLE) ve Gnosis (GNO) takip ediyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatlik zaman diliminde %0,83 oranında değer kaybederek 42.753 dolara geriledi. BTC fiyatı hala 43.000 dolar seviyesine çok yakın bir bölgede işlem görmeye devam ediyor.

Bu süreçte ENS, OP, PENDLE ve GNO dışındaki altcoin’lerin büyük bir bölümü yatay seyirde işlem görmeye devam ediyor.

Bitcoin (BTC) 43.000 Dolarda Tutunamadı

12 Ocak’ta başlayan düşüş trendi sonrasında 38.500 doların altına kadar gerileyen BTC, geride bıraktığımız günlerde yeniden toparlanarak 43.000 dolar bandına geri döndü.

Son 24 saatte 43.000 doların üzerinde tutunmak için girişimlerde bulunan Bitcoin (BTC) son 24 saatte 43.500 dolara kadar yükseldi. Ancak Bitcoin (BTC) ne yazık ki bu seviyelerde kalıcı olamadı ve sonrasında 42.600 dolar bandına kadar geriledi.

Bu süreçte Bitcoin’in piyasa değeri 840 milyar doların biraz altına düştü. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,1 seviyesinde.

Ethereum Name Service (ENS) Neden Yükseliyor?

5 Şubat’ta GoDaddy’nin Ethereum Name Service desteğini duyurmasının ardından ENS fiyatı yükselişe geçti. Bu kapsamda son 24 saatlik süreçte ENS %22,71 oranında artarak 22,26 dolara yükseldi. Son yükselişle birlikte piyasa değeri yeniden 700 milyon doların üzerine çıkan ENS böylelikle en büyük 100 kripto para birimi arasına dahil oldu.

En büyük 20 kripto para arasında Tron (TRX) ve Polygon (MATIC) dışındaki projelerin tamamı kırmızı renkte. Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar arasında ilk sırada %16,6 oranında değer kaybederek 140 doların altına gerileyen Monero (XMR) yer alıyor. Onu %10,7’lik düşüş yaşayan FLR ve %7,25 oranında değer kaybeden MANTA yer alıyor.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

ENS %22,71 PENDLE %5,98 OP %5,09 GNO %4,46 ETHdYdX %2,59 AKT %2,49 ARB %2,39 TRX %1,97 IOTA %2,74 CFX %1,68

Son 24 saatteki gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri %0,72 oranında azaldı ve 1,64 trilyon dolara geriledi.